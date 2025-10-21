Volleyball: SV Fellbach Schwächephase nach starkem Beginn
Die Oberliga-Volleyballer des SV Fellbach gewinnen gegen den Aufsteiger TSB Ravensburg um seinen 165-fachen Nationalspieler Georg Wiebel mit 3:2.
Die Oberliga-Volleyballer des SV Fellbach haben auch das zweite Saisonspiel gewonnen. Allerdings bedurfte es eines Kraftaktes, ehe der 3:2-Sieg (25:18, 15:24, 21:25, 25:16, 15:7) am vergangenen Sonntag in der Gäuäckerhalle I gegen den TSB Ravensburg in trockenen Tüchern war. „Der TSB ist wahrlich kein schlechter Aufsteiger“, sagt der SVF-Trainer Alexander Vorsterman van Oijen. Das liegt vor allem auch daran, dass die Gäste in Georg Wiebel einen 165-fachen Nationalspieler in ihren Reihen haben. Der ist inzwischen zwar schon 48 Jahre alt, hat mit einer Körpergröße von 2,06 Meter aber auch eine „gewisse Handlungshöhe“, sagt Vorsterman van Oijen. „Wiebel hat sein Team über weite Strecken getragen.“