Volleyball: SV Fellbach Schwächephase nach starkem Beginn

Volleyball: SV Fellbach: Schwächephase nach starkem Beginn
Mittelblocker Constantin Wagner und der SVF gewinnen auch ihr zweites Spiel Foto: Günter Schmid

Die Oberliga-Volleyballer des SV Fellbach gewinnen gegen den Aufsteiger TSB Ravensburg um seinen 165-fachen Nationalspieler Georg Wiebel mit 3:2.

Die Oberliga-Volleyballer des SV Fellbach haben auch das zweite Saisonspiel gewonnen. Allerdings bedurfte es eines Kraftaktes, ehe der 3:2-Sieg (25:18, 15:24, 21:25, 25:16, 15:7) am vergangenen Sonntag in der Gäuäckerhalle I gegen den TSB Ravensburg in trockenen Tüchern war. „Der TSB ist wahrlich kein schlechter Aufsteiger“, sagt der SVF-Trainer Alexander Vorsterman van Oijen. Das liegt vor allem auch daran, dass die Gäste in Georg Wiebel einen 165-fachen Nationalspieler in ihren Reihen haben. Der ist inzwischen zwar schon 48 Jahre alt, hat mit einer Körpergröße von 2,06 Meter aber auch eine „gewisse Handlungshöhe“, sagt Vorsterman van Oijen. „Wiebel hat sein Team über weite Strecken getragen.“

 

Die Fellbacher um Mittelblocker Constantin Wagner waren zunächst gut in die Partie gestartet und gewannen den ersten Satz entsprechend souverän mit 25:18. Warum die Akteure hernach im zweiten und dritten Durchgang nicht an ihre gezeigten Leistungen anknüpfen konnten, ist dem Coach ein Rätsel. „Das war eine komische Phase. So, als ob wir nur auf eine Niederlage warten.“

Vorsterman van Oijen hat in den Sätzen zwei und drei dann zwar viel gewechselt, um neue Energie aufs Feld zu bringen, es hat aber gedauert, ehe diese personellen Maßnahmen fruchten. Dass es schließlich im vierten Satz wieder lief, war auch ein Verdienst von Oliver Pesch, der in diesem Durchgang ebenfalls aufs Feld kam und mit seiner Energie seine Mitspieler entscheidend gepusht hat. Ebenfalls einen guten Job hat Max von Berg als Diagonalangreifer gemacht. Zudem gelang es den Fellbachern in den beiden finalen Sätzen weniger Eigenfehler zu machen, den Ball kontrolliert im Spiel zu halten und Fehler des Gegners zu provozieren. So verbuchten die Gäste lediglich noch 16 respektive sieben Punkte.

Das nächste Spiel bestreitet der aktuell viertplatzierte SV Fellbach am kommenden Samstag, 16 Uhr, beim ASV Botnang II.

   SV Fellbach: Maser, Kaisser, Kraft, von Berg, Holzwarth, Espinosa, Wagner, Pesch, Santiago-Bruckner, Theiß, Häfele, Schneidt.

