Die Binder Blaubären des TSV Flacht schlagen in der neuen Saison in der Volleyball-Bundesliga auf. Es wird sich im Club und auf dem Spielfeld einiges ändern, aber beileibe nicht alles.

Jürgen Kemmner 05.03.2025 - 09:27 Uhr

Bezirksliga, Zweite Liga Pro, Bundesliga – zwei Aufstiege innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren. Schneller als die Volleyball-Abteilung des TSV Flacht ist wohl kaum ein Sportclub aus der namenlosen Provinz in die jeweilige deutsche Elite gerückt. Die Binder Blaubären nutzten die Gunst der Stunde und stellten im Rahmen des sogenannten Paketaufstiegs einen Lizenzantrag für die Bundesliga, der im Mai mit höchster Wahrscheinlichkeit das Plazet der VBL finden dürfte. Am Samstag (19 Uhr) tritt das Team in der Zweiten Liga Pro beim TV Dingolfing an, doch die Vorbereitung für den Start in der Beletage hat längst begonnen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.