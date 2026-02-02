 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. Die Blaubären sind in der Bundesliga angekommen

Volleyball TSV Flacht Die Blaubären sind in der Bundesliga angekommen

Volleyball TSV Flacht: Die Blaubären sind in der Bundesliga angekommen
1
Die Welle rollt: Die Blaubären aus Flacht feiern mit den Ballkindern und ihren Fans auf der Tribüne den ersten Bundesliga-Heimsieg ihrer Geschichte. Foto: Andreas Gorr

Mit dem überraschenden 3:1-Sieg über den VC Wiesbaden hat Aufsteiger TSV Flacht erfahren, dass das Team in der Volleyball-Bundesliga nicht nur ein Punktelieferant ist.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Einen so berauschenden Abend wie am Sonntag hatte es noch nie in der Bärenhöhle gegeben: Aufsteiger Binder Blaubären TSV Flacht hatte den VC Wiesbaden recht überraschend mit 3:1 besiegt und die Heckengäusporthalle in eine laute Partymeile verwandelt. „Dieser Erfolg tut uns ungemein gut“, freute sich Manager Michael Kaiser, der zuvor alle an seine Brust gedrückt hatte, die ihm über den Weg gelaufen waren.

 

Es war ein großer, ein wichtiger Schritt für den Aufsteiger – bislang hatten die Blaubären lediglich bei Mitaufsteiger ETV Hamburg gesiegt, nun war ihnen ein wegweisender Erfolg über einen arrivierten Erstligisten gelungen. „Wir sind der erste Neuling, der einen langjährigen Bundesligisten geschlagen hat“, betonte Trainer Manuel Hartmann.

Frauke Neuhaus schwärmt von den Fans

Damit haben die Blaubären nicht nur die Rote Laterne dem ETV Hamburg in die Hand gedrückt, sondern in der gesamten Liga für ein interessiertes Aufhorchen gesorgt. „Wir haben gezeigt, dass wir dazugehören“, sagte Michael Kaiser uns strahlte. Nachdem Kapitänin Frauke Neuhaus den Tanz im Spielerinnenkreis und die La-Ola vor der Tribüne hinter sich gebracht hatte, gab sie eine kurze Blitzanalyse. „Wir waren voll da“, sagte die 32-Jährige, „und vom zweiten Satz an waren wir alle on fire. Und wie uns die Fans gepusht haben, das war geil.“

Hanne Binkau (re.) bot im Angriff eine vorzügliche Leistung und wurde zur MVP gekürt. Foto: Andreas Gorr

Vor diesem denkwürdigen Abend in Weissach hatten sie bei den Blaubären oft darüber sinniert, wie ihnen ein Sieg gegen einen etablierten Club gelingen könnte. Die Quintessenz: Die Frauen des TSV Flacht müssten einen Sahnetag erwischen und der Gegner dürfte sein Leistungsmaximum nicht abrufen. Treffender hätte die Annahme nicht sein können. Der VC Wiesbaden – geschwächt durch den Ausfall der routinierten Libera Rene Sain (28) – fand nur phasenweise zu seiner Spielkultur und leistete sich immer wieder Fehler. „Auch“, bemerkte Manuel Hartmann, „weil wir sie dazu gezwungen haben.“

Doch es waren nicht die partiellen Patzer der Gäste aus Hessen, die den Blaubären den Triumph in der erneut mit 433 Zuschauern ausverkauften Halle ermöglicht hatten – es war die Leistung aus einem Guss des Gastgebers. Die Frauen aus Flacht steigerten sich nach wackeligem Start sowohl im Angriff als auch in der Annahme. Zwölf Aufschlag-Assen standen acht Aufschlagfehler gegenüber. „Ab Mitte des ersten Satzes waren wir da, wo wir taktisch hinwollten“, sagte Hartmann.

Lob vom Trainer: Hanna Kögler (vo.) war nicht nur in der Annahme sehr präsent, sondern auch im Angriff. Foto: Andreas Gorr

Dabei ragten Hanne Binkau und Hanna Kögler heraus, die auf der linken Seite für Variabilität im Angriff sorgten, weil die Blaubären nicht wie sonst vornehmlich Frauke Neuhaus suchen mussten. Die Zahlen belegen: Binkau war mit 14 Angriffspunkten die Topscorerin des TSV, erst dahinter folgten Allzweckwaffe Neuhaus (13) sowie Kögler (10). „Hanne und Hanna haben Frauke die Hauptlast abgenommen“, freute sich Hartmann.

Unsere Empfehlung für Sie

Volleyball Bundesliga: Blaubären Flacht auf dem Weg zu einem Team aus Profis

Volleyball Bundesliga Blaubären Flacht auf dem Weg zu einem Team aus Profis

Die Spielerinnen von Volleyball-Bundesligist TSV Flacht sind keine Profis – doch das soll sich laut Business-Plan in den kommenden Jahren massiv verändern.

Weniger überraschend als der erste Bundesliga-Heimsieg war daher, dass Binkau zur wertvollsten Spielerin der Blaubären gekürt wurde. „Wir haben geile Punkte gemacht“, sagte die 27-Jährige, „das hat sich toll angefühlt. Wir waren im Flow.“ Auch die Fans trugen ihren Teil bei: Hätte in der Halle eine Lautstärkenmessung stattgefunden, wäre ziemlich sicher konstatiert worden: So viel Lärm gab es in der Bärenhöhle noch nie. „Die Fans waren so laut, wir haben unsere eigenen Worte kaum verstanden“, erzählte Binkau.

Es ist vollbracht: Die Blaubären feiern den unerwarteten Erfolg über den VC Wiesbaden. Foto: Andreas Gorr

Mit dem 3:1 dürften die Blaubären in der Bundesliga angekommen sein, der Erfolg schüttet ein ordentliches Maß an Selbstvertrauen aus – nun haben alle im Team erfahren, was möglich sein kann. Diese mentale Reife ist Coach Hartmann wichtig. „Ich habe stets appelliert“, sagte der 39-Jährige, „ihr müsst an den Erfolg glauben.“ Glaube, so sagt man, könne Berge versetzen. Allerdings kommt am Samstag ein ganzes Bergmassiv nach Weissach: Primus Allianz MTV Stuttgart, der erst zwei Sätze abgegeben hat. „Wir können das einordnen“, versprach Hartmann.

Weitere Themen

Fußball Bezirksliga: TSV Münchingen zittert sich zum Derbysieg über TSV Merklingen

Fußball Bezirksliga TSV Münchingen zittert sich zum Derbysieg über TSV Merklingen

Zum Auftakt in der Rückrunde der Fußball-Bezirksliga bezwingt der TSV Münchingen den TSV Merklingen mit 4:3. Trainer Sahin Üste ist trotz des Sieges nicht ganz glücklich.
Von Henning Maak
Volleyball Bundesliga: Bärenstarke Blaubären aus Flacht holen Heimsieg über VC Wiesbaden

Volleyball Bundesliga Bärenstarke Blaubären aus Flacht holen Heimsieg über VC Wiesbaden

Ungeheurer Jubel in der Bärenhöhle: Bundesliga-Aufsteiger TSV Flacht schlägt den VC Wiesbaden mit 3:1 und feiert den ersten Heimsieg in der deutschen Eliteliga.
Von Jürgen Kemmner
Handball Oberliga: Die Wildcats kämpfen den starken TSV Birkenau nieder

Handball Oberliga Die Wildcats kämpfen den starken TSV Birkenau nieder

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen setzen sich in einem engen Spiel gegen den Tabellenzweiten TSV Birkenau mit 33:29 durch – das Team etabliert sich in der Liga.
Von Henning Maak
Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen feiert nach 133 Tagen wieder einen Heimsieg

Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen feiert nach 133 Tagen wieder einen Heimsieg

Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen haben mit einem dramatischen 35:33 (15:18) über die HSG Konstanz 2 den ersten Heimsieg seit dem 20. September gefeiert.
Von Jürgen Kemmner
TSV Münchingen vs. TSV Merklingen: Ein Derby mit der besonderen Brisanz-Note

TSV Münchingen vs. TSV Merklingen Ein Derby mit der besonderen Brisanz-Note

Zum Rückrundenstart in der Fußball-Bezirksliga erwartet der TSV Münchingen am Sonntag den TSV Merklingen. Der TSV Heimsheim startet eine Woche später.
Von Henning Maak
Vier Aufstiege in vier Jahren: Turnerinnen des SV Leonberg/Eltingen steigen in die dritte Bundesliga auf

Vier Aufstiege in vier Jahren Turnerinnen des SV Leonberg/Eltingen steigen in die dritte Bundesliga auf

Aufgrund einiger Bewegungen in den höchsten Turnligen tritt die SV-Mannschaft zur kommenden Saison in der dritten Bundesliga an. Viel verändern soll sich aber nicht.
Von Flemming Nave
Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen: Wildcats-Torfrau Maike Kilper hört auf

Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen: Wildcats-Torfrau Maike Kilper hört auf

Oberligist SV Leonberg/Eltingen verlängert mit zehn Feldspielerinnen – doch es gibt Vakanz auf der Position im Tor. Maike Kilper hört auf, Lani Gronwald muss noch etwas klären.
Von Jürgen Kemmner
Volleyball Regionalliga: Warum Rika Wiedemann in neuer Rolle überzeugt

Volleyball Regionalliga Warum Rika Wiedemann in neuer Rolle überzeugt

Nach zwei schmerzhaften Abgängen bei den TSF Ditzingen wurde die 26-Jährige von der Außenangreiferin zur Zuspielerin umfunktioniert – das funktioniert aus mehreren Gründen.
Von Flemming Nave
Fußball Landesliga: Die Trainer bitten beim Auftakt zum Ball

Fußball Landesliga Die Trainer bitten beim Auftakt zum Ball

Die Fußball-Landesligisten SKV Rutesheim und SV Leonberg/Eltingen sind in die Vorbereitung gestartet – zum Ligaauftakt am 6. März treffen sich sich zum Derby.
Von Jürgen Kemmner
Basketball Landesliga: Giftige Stimmung im Derby zwischen SV Leonberg/Eltingen und TSV Malmsheim

Basketball Landesliga Giftige Stimmung im Derby zwischen SV Leonberg/Eltingen und TSV Malmsheim

Der TSV Malmsheim sichert sich den Derbysieg über den SV Leonberg/Eltingen – die Partie sorgt nach Ende für reichlich Gesprächsstoff. Auch die TSV-Frauen sind erneut siegreich.
Von Flemming Nave
Weitere Artikel zu Volleyball Fans Leonberg
 
 