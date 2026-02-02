Volleyball TSV Flacht Die Blaubären sind in der Bundesliga angekommen
Mit dem überraschenden 3:1-Sieg über den VC Wiesbaden hat Aufsteiger TSV Flacht erfahren, dass das Team in der Volleyball-Bundesliga nicht nur ein Punktelieferant ist.
Einen so berauschenden Abend wie am Sonntag hatte es noch nie in der Bärenhöhle gegeben: Aufsteiger Binder Blaubären TSV Flacht hatte den VC Wiesbaden recht überraschend mit 3:1 besiegt und die Heckengäusporthalle in eine laute Partymeile verwandelt. „Dieser Erfolg tut uns ungemein gut“, freute sich Manager Michael Kaiser, der zuvor alle an seine Brust gedrückt hatte, die ihm über den Weg gelaufen waren.