Was in ihren Händen lag, haben sie erledigt. Jedoch ist die fremde Hilfe ausgeblieben. Bedeutet: Die Volleyballer des TSV Georgii Allianz spielen auch in der nächsten Saison nur in der Regionalliga. Die Hoffnung, aufgrund eines Lizenzverzichts eines Teams aus der zweiten oder dritten Liga im Nachrückverfahren doch noch aufzusteigen, hat sich zerschlagen.