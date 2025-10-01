Volleyball: TSV Georgii Allianz: Schockunfall überschattet Einstand des neuen Trainers

Die Drittliga-Punkterunde beginnt erst am kommenden Wochenende, den ersten Schock des neuen Spieljahrs haben die Volleyballerinnen des TSV Georgii Allianz aber bereits hinter sich. Es war im August, und die Mannschaft war gerade erst in die Saisonvorbereitung eingestiegen, als die Schreckensnachricht kam: Schwerer Unfall in einem Zeltlager in Eislingen – ein im Sturm umstürzender Baum hatte die Teamkollegin Eva Herz unter sich begraben. Im Nachhinein muss man sagen, dass die 26-Jährige wohl noch Glück im Unglück hatte: Gebrochen hat sie sich „nur“ drei Rückenwirbel und ein Schulterblatt.