Manuel Schust 07.05.2025 - 13:25 Uhr

Den anvisierten fünften Platz in der Zweiten Liga Pro haben die Binder Blaubären des TSV Flacht knapp verpasst. Nun ist den als Aufsteiger in die erste Liga feststehenden Volleyballerinnen dennoch ein krönender Saisonabschluss gelungen. Vor 250 Zuschauern konnten die Blaubären in Mainhardt durch einen 3:0-Erfolg (25:23, 25:13, 25:20) über den TSV Georgi Allianz Stuttgart den Gewinn des Verbandspokals feiern.