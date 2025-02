Der Volleyball-Zweitligist Binder Blaubären des TSV Flacht lässt sich von den vielen Auswärtsspielen und krankheitsbedingten Ausfällen nicht ausbremsen. Jetzt wurde sogar das interne Saisonziel nach oben angepasst.

Manuel Schust 20.02.2025 - 16:45 Uhr

Nach dem erfolgreichen Doppelspieltag in Sachsen am vergangenen Wochenende mit Siegen gegen die Grimma Volleys (3:1) und VCO Dresden (3:0) steht am Samstag die nächste Auswärtsfahrt auf dem Programm der Blaubären. Diesmal geht es für das Team von Trainer Nico Reinecke zum Tabellennachbarn DSHS Snowtrex Köln. Da die Halle 22 in der Sporthochschule Köln wegen Baumaßnahmen gesperrt ist, findet die Partie nun in der Ostermann-Arena Leverkusen statt. Auch der Spielbeginn wurde von ursprünglich 19 Uhr auf 16 Uhr vorverlegt.