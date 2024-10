Die Flachter Volleyballerinnen unterliegen in der Zweiten Liga Bundesliga Pro dem Aufsteiger BBSC Berlin mit 1:3.

Henning Maak 20.10.2024 - 16:45 Uhr

Den Slogan, dass Berlin immer eine Reise wert ist, ersannen findige Köpfe in der heutigen Bundeshauptstadt in den 1950er-und 1960er-Jahren, um auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges Touristen in die damals geteilte Metropole an der Nahtstelle zwischen Nato und Warschauer Pakt zu locken. Für die Volleyballerinnen des TSV Flacht, die am Sonntagmorgen um 5 Uhr mit dem Bus zurückgekommen waren, bewahrheitete sich dieser Spruch am Wochenende allerdings überhaupt nicht. Denn das Team der Blaubären unterlag beim Aufsteiger BBSC Berlin nach knapp eindreiviertel Stunden Spielzeit mit 1:3 (24:26, 19:25, 25:18, 17:25) und kassierte damit in der Zweiten Bundesliga Pro nach zwei Siegen zum Auftakt nunmehr die dritte Niederlage in Folge.