Vier, drei, zwei, eins: Noch vier Spiele ist Nico Reinecke Cheftrainer des Volleyball-Pro-Zweitligisten Binder Blaubären TSV Flacht – das Heimspiel an diesem Samstag (19 Uhr) gegen Bayer Leverkusen ist das viertletzte Spiel mit dem 41-Jährigen als Coach auf der Bank der Blaubären, mit dem Saisonfinale am 26. April in Leverkusen endet seine Amtszeit.

„Nach zwei intensiven und erfolgreichen Jahren wird Nico Reinecke sein Amt abgeben“, sagt TSV-Manager Michael Kaiser, „seine zukünftige Rolle im Verein wird derzeit besprochen.“ Soll heißen: Reinecke bleibt den Blaubären erhalten, in welcher Funktion steht aber noch nicht fest. Er hatte zu Beginn des Jahres 2023 das neu gegründete Team auf den Start in der Zweiten Liga Pro vorbereitet und war in den beiden folgenden Spielzeiten Cheftrainer. Aktuell liegen die Flachter Frauen in der Tabelle auf Rang vier.

Da der Club aufgrund des sogenannten Paketaufstieges in der Saison 2025/2026 in der Bundesliga antreten wird, sucht der TSV Flacht einen neuen Cheftrainer für diese anspruchsvolle Aufgabe – Nico Reinecke kann das künftig nötige Engagement nicht leisten, der Job eines Bundesliga-Coaches ist für ihn zeitlich sowohl privat als auch mit seinem Beruf nicht zu vereinen. „Nico hat Großartiges geleistet. Er hat ein komplett neues Team geformt, es trotz schwieriger erster Saison zusammengehalten und schließlich an die Ligaspitze herangeführt“, betont der sportliche Leiter Jan Lindenmair. „Es ist mit sein Verdienst,dass wir in die Bundesliga gehen können’’, sagt Manager Kaiser.