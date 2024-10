Flugzeug, Bahn oder Bus? Vor dieser Frage standen die Binder Blaubären des TSV Flacht vor ihrer weiten Auswärtsreise nach Berlin, wo die Volleyball-Mannschaft in der Zweiten Liga Pro an diesem Samstag (18 Uhr) auf BBSC Berlin trifft. „Wir haben uns schließlich für den Bus entschieden“, sagt Trainer Nico Reinecke, „fliegen ist aus Klimagründen nicht gerade optimal, die Bahn leider nicht immer verlässlich – so blieb eigentlich nur der Bus.“

An diesem Freitagabend setzt sich der Tross in Bewegung, legt in einem Hotel bei Leipzig einen Zwischenstopp ein und fährt am Spieltag weiter nach Berlin. „Während der fahrt habe ich ausreichend Zeit für eine Videoanalyse“, sagt der Cheftrainer. Denn der Tabellennachbar (Rang fünf) der Flachter Frauen, die auf Platz sechs stehen, ist ein weitgehend umbeschriebenes Blatt – da der BBSC aufgestiegen ist, gab es in der vergangenen Saison keine Begegnungen, aus denen das Trainerteam hätte Erfahrungswerte nähren können. Man darf mit einem Match auf Augenhöhe rechnen, da Berlin wie Flacht nach vier Spielen je zwei Siege sowie zwei Niederlagen auf dem Konto haben.

Unterschätzen werden die Blaubären den Neuling keinesfalls, nachdem es in eigener Halle gegen Aufsteiger VfL Oythe ein blamables 0:3 gegeben hatte. „Wir gehen mit Demut in die Partie“, betont Reinecke, „wir wissen aber auch: Wenn wir unsere Leistung bringen, wird es schwer uns zu besiegen.“ Durch den Erfolg im Regionalpokal am vergangenen Wochenende reist die Abordnung aus dem Heckengäu mit einer zusätzlichen Portion Optimismus und Zuversicht an die Spree. Einzig Johanna Resch ist privat verhindert, dafür ist die genesene Zuspielerin Julie Teso mit dabei. Übrigens: Die Rückfahrt nach Flacht wird einen Nonstop-Reise – nach dem Duschen geht’s am Samstag ohne Zwischenstopp im Bus heimwärts.