Beim Auswärtsspiel gegen DSHS Snowtrex Köln verpassen die Binder Blaubären des TSV Flacht es, im vierten Satz das Spiel zu entscheiden und unterliegen noch mit 2:3.

Manuel Schust 23.02.2025 - 12:00 Uhr

So gemein kann Volleyball sein: In der Summe haben die Binder Blaubären des TSV Flacht bei ihrem in der Leverkusen ausgetragenen Auswärtsspiel drei Punkte mehr als Gegner Köln gemacht. Doch in einer spannenden, hochklassigen Partie sind es am Samstag die Kölnerinnen, die in den entscheidenden Spielphasen die Big Points erzielen. Trotz 107 erzielten Punkten gegenüber 104 der Gastgeberinnen, unterliegen die Blaubären knapp im Topspiel der Zweiten Liga Pro mit 2:3 (21:25, 25:17, 25:22. 23:25,13:15).