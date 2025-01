Volleyball-Zweitligist TSV Flacht empfängt am Samstag den den ehemaligen Bundesligisten aus Vilsbiburg, der freiwillig abgestiegen ist. Trainer Nico Reinecke sieht eine Chance auf Punkte.

Jürgen Kemmner 23.01.2025 - 16:05 Uhr

Der gefühlte Tabellenführer der Zweiten Liga Pro spielt am Samstag (19 Uhr) in der Heckengäusporthalle: die Roten Raben Vilsbiburg. Gefühlt deshalb, weil dem Ex-Bundesligisten der 3:1-Sieg über die Binder Blaubären TSV Flacht am 5. Oktober aberkannt worden war, da sie zu wenig Volleyballerinnen mit deutschem Verbandshintergrund (gemäß Statut 33.1.3) eingesetzt hatten. Mit drei Punkten mehr läge Vilsbiburg mit 40 Zählern vor dem tatsächlichen Ligaprimus Skurios Volleys Borken (39).