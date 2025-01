Den Blaubären mangelt es an Konstanz

Die Flachter Volleyballerinnen unterliegen in der 2. Bundesliga Pro dem Tabellenzweiten Rote Raben Vilsbiburg in eigener Halle mit 0:3.

Henning Maak 26.01.2025 - 15:15 Uhr

Auf Punkte seiner Blaubären hatte Trainer Nico Reinecke im Duell gegen den letztjährigen Bundesligisten nicht wirklich gehofft. Ziel war vielmehr, dass seine Mannschaft das Spitzenteam aus Vilsbiburg in der stimmungsvollen Heckengäuhalle ein wenig würde ärgern können. Doch das ließen die Roten Raben aus Niederbayern nicht zu, die sich mit einer konzentrierten Leistung nach 72 Minuten mit 3:0 (25:15, 25:17, 25:23) gegen das Reinecke-Team durchsetzten und in der Tabellen Rang eins von den spielfreien Skurios Volleys Borken übernahmen. „Wir haben teilweise sehr gut gespielt, aber keinen Sahnetag erwischt“, meinte der Blaubären-Trainer. Über die gesamte Partie habe es an Konstanz gemangelt, die guten Phasen seien zu kurz gewesen.