Für den Volleyball-Zweitligisten Binder Blaubären TSV Flacht stehen fünf Heimspiele an – nicht ganz einfach für Michael Kaiser, die zielgerecht zu vermarkten.

Jürgen Kemmner 30.10.2024 - 17:30 Uhr

Ein heißer Herbst steht den Volleyballerinnen der Binder Blaubären des TSV Flacht bevor. An diesem Samstag (19 Uhr) fällt der Startschuss, wenn die ESA Grimma Volleys in der Heckengäusporthalle aufschlagen – und dann folgen im elften Monat des Jahres die Liga-Partien gegen Snowtrex Köln (16.) und VCO Dresden (17.) sowie gegen den SSC Freisen (23.). Als Zuckerle obendrauf gibt’s am 9. November noch das Achtelfinalspiel im DVV-Pokal in eigener Halle gegen den amtierenden Meister und Pokalsieger Allianz MTV Stuttgart mit seinem Star-Ensemble um Chrystal Rivers.