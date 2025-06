Gejubelt wurde bei den Barock Volleys zunächst über eine sportlich starke Saison – die auf Platz drei in der zweiten Volleyball-Bundesliga endete. Nun, einige Wochen später, freut man sich in Ludwigsburg noch viel mehr – über den Sprung in die erste Liga. „Dieser Aufstieg“, sagt der Mannschaftskapitän Ben-Simon Bonin, „ist ein ganz besonderer Moment für uns alle – ich bin dankbar, dass ich ihn miterleben und mitgestalten darf.“