Am 3. März 2026 erwartet uns ein spektakuläres Himmelsereignis: eine totale Mondfinsternis, bei der sich der Vollmond blutrot färbt. Doch für Europa bleibt das Schauspiel unsichtbar.
Der nächste Vollmond steht am Dienstag, 3. März 2026, an und er bringt ein spektakuläres Himmelsereignis mit sich: eine totale Mondfinsternis. Dabei taucht der Mond vollständig in den Erdschatten ein und färbt sich für kurze Zeit tiefrot. Viele sprechen dann vom „Blutmond“. Allerdings: In Deutschland und ganz Europa wird dieses Schauspiel nicht zu sehen sein.