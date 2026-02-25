Am 3. März 2026 erwartet uns ein spektakuläres Himmelsereignis: eine totale Mondfinsternis, bei der sich der Vollmond blutrot färbt. Doch für Europa bleibt das Schauspiel unsichtbar.

Der nächste Vollmond steht am Dienstag, 3. März 2026, an und er bringt ein spektakuläres Himmelsereignis mit sich: eine totale Mondfinsternis. Dabei taucht der Mond vollständig in den Erdschatten ein und färbt sich für kurze Zeit tiefrot. Viele sprechen dann vom „Blutmond“. Allerdings: In Deutschland und ganz Europa wird dieses Schauspiel nicht zu sehen sein.

Totale Mondfinsternis am 3. März 2026: Das sind die Uhrzeiten (MEZ) Die Mondfinsternis läuft am Dienstagvormittag nach deutscher Zeit ab. Der Ablauf im Überblick:

9:44 Uhr: Beginn der Halbschattenfinsternis

Beginn der Halbschattenfinsternis 10:50 Uhr: Beginn der partiellen Mondfinsternis

Beginn der partiellen Mondfinsternis 12:04 Uhr: Beginn der totalen Mondfinsternis

Beginn der totalen Mondfinsternis 12:33 Uhr: Maximale Verdunklung

Maximale Verdunklung 13:02 Uhr: Ende der totalen Phase

Ende der totalen Phase 14:07 Uhr: Ende der partiellen Phase

Ende der partiellen Phase 15:23 Uhr: Ende der Halbschattenfinsternis

Das Problem für Beobachter hierzulande: Der Mond steht zu diesem Zeitpunkt noch unter dem Horizont. In vielen deutschen Städten geht er erst am frühen Abend auf. Stunden nach dem Ende der Finsternis.

Warum wird der Vollmond zum „Blutmond“?

Eine Mondfinsternis entsteht, wenn Sonne, Erde und Mond exakt auf einer Linie stehen. Die Erde schiebt sich dabei zwischen Sonne und Mond. Ihr Schatten fällt auf die Mondoberfläche. Während der totalen Phase dringt kein direktes Sonnenlicht mehr zum Mond. Stattdessen wird Licht durch die Erdatmosphäre gebrochen und gestreut. Kurzwelliges, blaues Licht wird stärker gefiltert, rotes Licht wird gekrümmt und gelangt somit weiterhin zum Mond, weshalb er kupfer- oder rostrot erscheint. Je nach Staub- und Wolkengehalt der Atmosphäre kann der Farbton unterschiedlich intensiv ausfallen.

Wo ist der Blutmond am 3. März zu sehen?

Die totale Mondfinsternis ist vor allem sichtbar in:

großen Teilen Nordamerikas

Teilen Südamerikas

Regionen im östlichen Russland

Teilen von Asien

Teilen von Australien

Besonders gute Bedingungen herrschen im Westen Nordamerikas sowie im Osten Russlands und Australiens.

Kann man den Vollmond trotzdem live verfolgen?

Ja. Auch wenn der Mond in Deutschland nicht sichtbar ist, wird es voraussichtlich mehrere Live-Streams von Observatorien und Raumfahrtorganisationen geben. Wer das Ereignis verfolgen möchte, kann online zuschauen.

Wann ist die nächste Mondfinsternis in Deutschland zu sehen?

Lange warten müssen Himmelsinteressierte nicht:

12. August 2026: In Teilen Europas ist eine Sonnenfinsternis sichtbar (in Deutschland tief partiell).

In Teilen Europas ist eine Sonnenfinsternis sichtbar (in Deutschland tief partiell). 28. August 2026: In den frühen Morgenstunden wird eine fast totale Mondfinsternis zu sehen sein. Mehr als 90 Prozent der Mondoberfläche werden vom Erdschatten bedeckt sein.

Ein komplett sichtbarer „Blutmond“ über Deutschland lässt also nicht mehr allzu lange auf sich warten.

Warum das Thema „Vollmond“ gerade viele interessiert

Der Vollmond sorgt regelmäßig für Aufmerksamkeit, besonders wenn er mit einem seltenen Ereignis wie einer totalen Mondfinsternis zusammenfällt. Begriffe wie „Blutmond“ verbreiten sich schnell in sozialen Netzwerken und Suchanfragen steigen oft schon Tage vor dem Ereignis deutlich an. Auch wenn Deutschland dieses Mal nicht mitbeobachten kann: Astronomisch ist der 3. März 2026 dennoch ein besonderes Datum. Der nächste Vollmond kommt bestimmt aber nicht jeder wird zum Blutmond.