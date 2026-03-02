Nach einem Crash mit mehreren Fahrzeugen steht der Verkehr bei Weinheim stundenlang still. Den Rettungskräften bietet sich ein Trümmerfeld. Was ist passiert?

red/dpa/lsw 02.03.2026 - 11:24 Uhr

Bei einer schweren Karambolage mit insgesamt fünf Autos sind in der Nähe von Weinheim fünf Menschen verletzt worden. Der Feuerwehr bot sich nach dem Unfall auf der Bundesstraße 38 ein mehr als 250 Meter langes Trümmerfeld. Splitter, Plastikteile und sogar ein Motorblock verteilten sich über die Fahrbahn. Die vielbefahrene Bundesstraße im Rhein-Neckar-Kreis wurde für mehrere Stunden voll gesperrt, damit Polizei und Rettungsdienst arbeiten konnten.