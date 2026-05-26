Vollsperrung B 14 bei Backnang ist wegen Bauarbeiten drei Tage lang dicht
Weil die Segmente für eine neue Stahlbaubrücke per Kran einschweben, ist bis Freitag eine Vollsperrung nötig. Die nächste Umleitungsphase folgt auf dem Fuß.
Weil die Segmente für eine neue Stahlbaubrücke per Kran einschweben, ist bis Freitag eine Vollsperrung nötig. Die nächste Umleitungsphase folgt auf dem Fuß.
Die Vollsperrung der B14 hat rund um Backnang am Dienstag die bereits im Vorfeld erwarteten Verkehrsbehinderungen ausgelöst. Bis zum 28. Mai ist die täglich von zigtausenden Autos und Lastwagen genutzte Bundesstraße dicht, der Durchgangsverkehr wird auf verschiedenen Strecken umgeleitet. Grund für die Vollsperrung ist der mehrere Tage dauernde Einhub von Segmenten für eine neue Stahlbaubrücke