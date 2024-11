Der gesamte Autobahnverkehr auf der A 81 muss sich am Wochenende durch Sindelfingen quälen. Weil die Elefantenbrücke zwischen Böblingen und Sindelfingen teilweise abgerissen wird, muss die Autobahn voll gesperrt werden.

Ulrich Stolte 25.11.2024 - 12:35 Uhr

In Sindelfingen droht am kommenden Wochenende ein Verkehrschaos. Der Grund: Von Freitagabend an wird die Autobahn 81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb voll gesperrt. Der gesamte Durchgangsverkehr vom Stuttgarter Kreuz nach Singen und in die Gegenrichtung muss sich deshalb durch das Sindelfinger Stadtgebiet schlängeln.