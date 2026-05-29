Vollsperrung der Bahnstrecke Pendler-Chaos: S-Bahn zwischen Schorndorf und Waiblingen ab 30. Mai dicht
Für eine ganze Woche ist die Bahnstrecke zwischen Schorndorf und Waiblingen gesperrt. Ab Samstag heißt es für Pendler: Ab in den Ersatzbus.
Für eine ganze Woche ist die Bahnstrecke zwischen Schorndorf und Waiblingen gesperrt. Ab Samstag heißt es für Pendler: Ab in den Ersatzbus.
Vier Wochen lang Bus statt Bahn zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt – das war für Pendler im Februar dieses Jahres geboten. Da scheint eine Woche Sperrung schon eine überschaubare Nervenprobe für Bahnreisende zu sein. Dennoch: Eine Woche zehrt ebenso an Kraft und Nerven, wenn die Anfahrt zum Job oder zu wichtigen Terminen deutlich länger dauert und Wege weiter sind. Auch Urlauber, die in den Pfingstferien die Bahn nutzen wollen, sind betroffen.