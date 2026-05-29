Vier Wochen lang Bus statt Bahn zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt – das war für Pendler im Februar dieses Jahres geboten. Da scheint eine Woche Sperrung schon eine überschaubare Nervenprobe für Bahnreisende zu sein. Dennoch: Eine Woche zehrt ebenso an Kraft und Nerven, wenn die Anfahrt zum Job oder zu wichtigen Terminen deutlich länger dauert und Wege weiter sind. Auch Urlauber, die in den Pfingstferien die Bahn nutzen wollen, sind betroffen.

Ab Samstag, 30. Mai, um 1.45 Uhr ist es so weit: Die Bahnstrecke zwischen Schorndorf und Waiblingen ist dann eine Woche lang gesperrt, bis Samstag, 6. Juni. Alle Züge der S-Bahn-Linie S2 und der Arverio-Linien MEX13 und RE1 fallen in dieser Zeit aus. Es gibt ein Konzept für Ersatzbusse. Das heißt, dass es für Pendler wieder hart wird, da die Busse deutlich mehr Zeit brauchen und man sich wieder orientieren muss, wie es für einen weitergeht.

Derzeit machen auch Durchsagen in den S-Bahnen darauf aufmerksam, dass ab Samstag per Zug nichts mehr geht auf der Strecke. In Schorndorf ist die Grabenstraße die zentrale Stelle, an der die Ersatzbusse abfahren. Sie befindet sich am nördlichen Bahnhofsausgang. Rote Schilder mit dem Zeichen für den Ersatzverkehr am Bahnhof weisen auf den Weg dorthin. Dort sollen die unterschiedlichen Farben es den Menschen erleichtern, den für sie passenden Bus zu finden.

Die Abfahrtszeiten der SEV-Busse sind anders als die der S-Bahnen

Es gibt verschiedene Linien des Ersatzbusses: Zum einen den Ersatzbus für die S-Bahn-Linie 2. Diese Busse steuern alle gewohnte Stationen der S2 an, von Schorndorf über Weiler/Rems, Winterbach, Geradstetten, Grunbach, Beutelsbach, Endersbach, Stetten-Beinstein und Rommelshausen bis Waiblingen. Allerdings brauchen die Busse deutlich mehr Zeit als die S-Bahn. So ist laut der VVS-App beispielsweise die Fahrt von Weiler/Rems ab 8.17 Uhr, die Ankunft in Waiblingen um 9.08 Uhr angezeigt und dauert demnach 51 Minuten. Im Normalbetrieb – wenn alles reibungslos verläuft – rollt die S2 in 18 Minuten von Weiler/Rems nach Waiblingen. Zu beachten ist: Die Abfahrtszeiten der Busse sind anders als die, die man von den S-Bahnen gewohnt ist, und nicht alle Ersatzhaltestellen liegen direkt in der Nähe des Bahnhofs.

Die Buslinien als Ersatz für die S2 sind rot markiert

Da es verschiedene Ersatzverkehre gibt, werden diese mit Farben unterschieden. Der Ersatzverkehr für die S2 mit dem Titel S2 E ist rot gekennzeichnet.

An den Bussteigen zehn, elf und zwölf in Waiblingen am Bahnhof fahren die verschiedenen Linien der Ersatzbusse ab. Foto: Eva Schäfer

Blau markiert sind die Ersatzbusse, die zwischen Waiblingen und Aalen rollen und die Regionalzüge ersetzen und alle Stationen der Züge anfahren. So startet der Schienenersatzverkehr für den Mex 13 in Waiblingen beispielsweise um 8.58 über Schorndorf, Urbach, Plüderhausen, Lorch und ist dann um 10.10 Uhr laut VVS-App in Schwäbisch Gmünd. Diese Ersatzbusse mit Zwischenhalten starten in Waiblingen an dem Bussteig zehn.

Grün markiert sind die Schnellbuslinien, die zwischen Waiblingen und Aalen pendeln. Es sind Direktbusse, die nur die Stationen Aalen, Schwäbisch Gmünd, Schorndorf und Waiblingen bedienen. Sie starten an Bussteig elf in Waiblingen. Laut VVS-App dauert dann beispielsweise die Fahrt von Waiblingen nach Schwäbisch Gmünd 52 Minuten, Abfahrt um 10.22 und Ankunft um 11.14 Uhr. Natürlich stehen die Busse ebenso im Stau und brauchen ohnehin länger als die Bahn, es werden wieder mühsame Zeiten, für die, die unterwegs sein müssen.

Außerdem pendeln Direktbusse, die nur zwischen Stuttgart und Aalen fahren, ohne Zwischenhalt, als Ersatz für den ausfallenden RE 1 zwischen Stuttgart und Aalen.

Am Schorndorfer Bahnhof weisen Schilder, wo es zum Ersatzverkehr langgeht. Foto: Eva Schäfer

Da die Startpunkte des Schienenersatzverkehrs an den Bussteigen am Waiblinger Bahnhof zu finden sind, werden dieses Mal, so ein Bahnsprecher, keine extra Markierungen auf dem Boden angebracht, wie es manche von den früheren Sperrungen und Abfahrten in der Waiblinger Dammstraße kennen.

Ein Paar hat das Schild an der S-Bahn-Station in Weiler/Rems Mitte der Woche zum Ersatzverkehr schon mal eingehend studiert und meinte lakonisch: „Wir müssen zum Glück nicht in der nächsten Woche mit der Bahn fahren. Aber wir würden natürlich sonst gerne eine Tour machen“, sagen sie. Denn beide hätten ein Deutschlandticket. Aber mit den Umwegen, die dann drohten, würden sie es sich noch mal gut überlegen und die Ausflüge verschieben.

Für Pendler, die zur Arbeit müssen, ist das leider keine Option. Grund für die Vollsperrung sind Bauarbeiten: In Grunbach sind laut Bahnsprecher Arbeiten am Bahnsteigdach und der Bahnsteigbeleuchtung vorgesehen. In Schorndorf werden Arbeiten an den Bahnsteigen erledigt. Für den Digitalen Knoten Stuttgart werden in Waiblingen Teile der Oberleitungsanlage neu geordnet.

Diverse Nachtbaustellen gibt es obendrauf: Kein Halt in Fellbach

Außerdem stehen diverse Nachtbaustellen an, die ebenso einen Ersatzverkehr nötig machen. In den Nächten 1./2. und 3./4. Juni, jeweils von 22 bis 5 Uhr, finden zwischen Stuttgart und Waiblingen Instandhaltungsarbeiten statt. Das bedeutet, dass in der Nacht 1./2. Juni, von 22 bis 2 Uhr die Züge der S2 Richtung Filderstadt nicht in Fellbach halten. Die S2 mit Abfahrt in Schorndorf um 3.38 Uhr verkehrt ebenfalls ohne Halt in Fellbach.

In der Nacht 3./4. Juni, von 22 bis 5 Uhr rollen die Züge der Linie S2 und der Linie S3 in Richtung Filderstadt und Flughafen/Messe ohne Halt in Sommerrain und Nürnberger Straße. Zwischen Fellbach und Bad Cannstatt/Stuttgart fährt dann ein Ersatzverkehr mit Bussen. Und für die, die sonst Bahn und Bike kombinieren, ist zu beachten: Fahrräder werden in den Ersatzbussen nicht mitgenommen. Infos unter www.s-bahn-stuttgart.de und www.arverio-bw.de.