S-Bahn-Mitarbeiter haben als Geste für die Mühen der Pendler wegen der Vollsperrung eine überraschende Aktion in Waiblingen gemacht – denn die Belastungen sind heftig.
04.12.2025 - 16:00 Uhr
Sie hatten sich in Nikolauskostüme geworfen und am Mittwoch kostenlos Punsch am Waiblinger Bahnhof spendiert: Mitarbeiter der S-Bahn gaben das warme Getränk als freundliche Geste dafür aus, dass Pendler in den drei Adventswochen während der Vollsperrung zwischen Fellbach und Cannstatt viel Geduld aufbringen müssen.