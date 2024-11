Vollsperrung in Stuttgart-Stammheim

Der Anhänger eines Sattelschleppers bleibt unter einer Brücke in Stuttgart-Stammheim hängen. Die Landesstraße 1110 wird komplett gesperrt. Es kommt zu zahlreichen Staus.

Jörg Breithut 18.11.2024 - 11:22 Uhr

Ein Lkw-Anhänger ist am Montagmorgen unter einer Brücke in Stuttgart-Stammheim hängen geblieben. Wie eine Sprecherin der Polizei berichtet, war ein 68-jähriger Fahrer mit seinem Sattelschlepper und einem so genannten Dreiseitenkipper gegen 9.30 Uhr auf der Landesstraße 1110 von Stammheim nach Ludwigsburg unterwegs.