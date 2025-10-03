Ein Lottospieler aus Baden-Württemberg darf sich über einen Gewinn von fast vier Millionen Euro freuen. Der Person gelingt der einzige Volltreffer beim Spiel 77.

red/dpa/lsw 03.10.2025 - 10:49 Uhr

Fast vier Millionen Euro hat ein Lotto-Spieler oder eine Lotto-Spielerin mutmaßlich aus dem Landkreis Rastatt gewonnen. Er oder sie knackte am Mittwochabend den Jackpot in der Zusatzlotterie Spiel 77, wie Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mitteilte. Auf dem Spielschein war die siebenstellige Ziffernfolge 2243327 vermerkt. Der Gewinn: 3.777.777 Euro.