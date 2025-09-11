 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Reise

  4. „Patisserie Johanna“ – Eltern realisieren den Traum der toten Tochter

Vom Ahrtal nach Hamburg „Patisserie Johanna“ – Eltern realisieren den Traum der toten Tochter

, aktualisiert am 11.09.2025 - 15:44 Uhr
Vom Ahrtal nach Hamburg: „Patisserie Johanna“ – Eltern realisieren den Traum der toten Tochter
1
Den Eltern Inka und Ralph Orth tut es gut, den Weg zu gehen, den Johanna gehen wollte. Und Marcel Reinhardt freut sich über die engagierten Investoren. Foto: Martina Goyert

Johanna Orth träumte von einer Patisserie. Doch sie starb bei der Flut im Ahrtal. Ihre Eltern haben den Traum ihrer Tochter realisiert – mit Unterstützung aus dem Rems-Murr-Kreis.

Leben: Susanne Hamann (sur)

Knuspriges Blätterteiggebäck, filigrane Törtchen, handgeschminkte Pralinen und bunte Macarons liegen präzise aufgereiht in den Theken bereit. Wer die Patisserie Johanna in der Hamburger Speicherstadt betritt, der sieht nicht nur diese essbaren Kunstwerke. Auffällig sind die großformatigen Fotos einer hübschen jungen Frau. Lange braune Haare, dunkle Augen, zarte Gestalt. „Wahrscheinlich würde Johanna den Laden zu groß finden. Sie hatte sich eher eine kleine Patisserie vorgestellt“, sagt Inka Orth, die Mutter von Johanna. Das schmucke Café mit gläserner Produktion ist das Vermächtnis von Johanna Orth, die im Alter von 22 Jahren bei der Flut im Ahrtal ums Leben kam.

 

Ahrtal 2021: Die Naturkatastrophe trifft die Menschen aus dem Nichts

Rückblick. Mitte Juli 2021 hat das Tiefdruckgebiet Bernd riesige Regenmengen im Gepäck. Es fallen 80 bis 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Kleine, bisher harmlose Flüsse wie die Ahr werden zu grausamen, menschenfressenden Monstern. Die Naturkatastrophe trifft die Menschen in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen aus dem Nichts. Zu den 135 Opfern im Ahrtal, deren Leben völlig unerwartet ausgelöscht wird, gehört eine 22 Jahre junge Frau, die viele Ziele und Ideen hatte.

Johanna Orth starb viel zu früh. Foto: Martina Goyert

Das Leben der Familie Orth teilt sich seither in eine Zeit vor dem 14. Juli 2021 und in eine Zeit danach. Sie nennen es „das alte und das neue Leben“. Wie kann man solch eine Tragödie aushalten? Wie verkraftet man den Verlust eines Kindes? Die Eltern versuchen, die Umstände von Johannas Tod zu rekonstruieren. An dem verhängnisvollen Tag im Sommer vor vier Jahren ist das Ehepaar gerade nach Mallorca in den Urlaub gefahren, ohne die erwachsenen Kinder. Sohn Max ist bei sich zu Hause in Bonn. Tochter Johanna, die ihren Meister als Konditorin gemacht hatte, büffelt in Bad Neuenahr für die Prüfungen ihres BWL-Studiums. In der Nacht ruft sie um kurz vor halb eins bei ihrem Vater auf dem Handy an. Völlig aufgelöst erzählt sie, dass sie die Tür ihrer Wohnung nicht öffnen kann: „Papa, hier ist überall Wasser, überall!“ Dann bricht die Verbindung ab. Die Orths erreichen ihre Tochter nicht mehr und nehmen außer sich vor Sorge den ersten erreichbaren Flieger nach Köln-Bonn.

Unsere Empfehlung für Sie

Im Ahrtal: Nach der Flut

Im Ahrtal Nach der Flut

Im Ahrtal nimmt der Tourismus langsam wieder Fahrt auf. Zwar sind zwei Jahre nach der Flutkatastrophe noch nicht alle Schäden beseitigt, aber viele Hotels und Gaststätten haben wieder geöffnet und freuen sich über Besucher.

Die Katastrophe hinterlässt im Ahrtal Verwüstung, Schmerzen, Trauer und Narben. Verzweifelt suchen die Eltern nach ihrer verschwundenen Tochter. Es dauert drei unendlich lange Tage, bis Johanna in einer Tiefgarage gefunden wird. Ertrunken. In einem Radiointerview sagt Inka Orth: „Das Leben bricht in dem Augenblick zusammen und eigentlich willst du nur selbst sterben.“ Ihr Mann ergänzt: „Es reißt einem das Herz heraus.“

Liebe zur Patisserie: Johanna Orth hatte das Talent von der Großmutter

Johanna hat sich von klein auf für feines Gebäck und Pralinen interessiert. Schon mit 13 Jahren buk sie die schönsten Kuchen. Nach dem Abitur absolvierte sie in Trier eine Ausbildung als Konditorin, legte ihre Meisterprüfung ab und studierte dann in Koblenz Betriebswirtschaft. Sie wollte eine kleine Patisserie eröffnen, es gab sogar schon einen Businessplan. Patisserie Marlies sollte der Laden heißen – zur Ehre der Oma, einer begnadeten Backkünstlerin. „Wenn wir als vierköpfige Familie meine Schwiegermutter besucht haben, hatte sie grundsätzlich drei Kuchen gebacken“, erzählt Inka Orth. „Diese Begabung hat Johanna geerbt“, sagt Ralph Orth.

Die Orths finden, dass die Toten nicht vergessen werden dürfen. „Wir sind an die Öffentlichkeit gegangen, damit man die Verantwortlichen zur Rechenschaft zieht“, sagt Inka Orth. Im Gegensatz zu vielen anderen Opferangehörigen sind sie den Umgang mit der Presse gewohnt. Ralph Orth betreibt schon länger eine Seniorenresidenz, Inka Orth ist seit Jahren im Verein „Bunter Kreis Rheinland“ aktiv und engagiert sich für frühgeborene und kranke Kinder.

Familie Orth aus dem Ahrtal: In die Trauer mischt sich Wut

Sie stellen Fragen. Um mit der Tragödie abschließen zu können, fehlen einfach zu viele Antworten. Warum wurde nicht ausreichend vor der Flut gewarnt? Warum hat man nicht evakuiert? Könnte Johanna noch leben? In die Trauer mischt sich Wut.

Wie setzt man die Welt wieder zusammen, wenn sie plötzlich zerbricht? Inka Orths Rezept gegen die Trauer: Sie will verstehen, wofür ihre Tochter gebrannt hat. „Also habe ich an einer Patisserieschule 15 Kurse belegt“, erzählt die heute 60-Jährige. In den Seminaren ging es um Pralinenherstellung, Eisproduktion oder Zucker ziehen. Im Kurs „Gelier- und Bindemittel“ in Neu-Ulm saß sie neben einem jungen Schwaben: Marcel Reinhardt aus Allmersbach im Tal im Rems-Murr-Kreis. Sie kommen ins Gespräch und treffen sich wenige Wochen später.

Unsere Empfehlung für Sie

Pralinen, Schnaps und mehr: Made in Berlin

Pralinen, Schnaps und mehr Made in Berlin

Berlin steht für große Politik, Kunst, Kultur. Wer die Hauptstadt spüren will, besucht ihre Manufakturen

Johannas Traum – eine Patisserie – wird Wirklichkeit

„Als ich ihre Geschichte gehört habe, war das ein totaler Schock. Ich kannte die Flut im Ahrtal nur aus dem Fernsehen“, sagt Marcel Reinhardt. Sie sind sich auf Anhieb sympathisch. Und Inka Orth erkennt: Das ist der Profi, den es für die Verwirklichung von Johannas Traum braucht. Sie nehmen sich Zeit, sich besser kennenzulernen. Auch Marcels Eltern treffen die Orths, und alle sind sich einig: Zusammen gehen wir das Projekt an.

Die Kirsch-Nougat-Praline war Johannas Gesellenstück Foto: Martina Goyert

Marcel Reinhardt hat bei der Bäckerei Trefz in Weissach im Tal gelernt, arbeitete nach der Ausbildung bei der Konditorei Lämmle in Rudersberg und ging dann als Patissier ins Hyatt Hotel im Düsseldorfer Medienhafen. Der gebürtige Waiblinger ist nicht der Mann für die großen Brotlaibe. „Ich wollte immer schon gerne filigran arbeiten.“ Deshalb bildet er sich in Neu-Ulm weiter.

Marcel und Johanna hätten sich sicher gut verstanden, fast gleiches Alter, ähnliche Philosophie. Beide wollen von klein auf Backen, beide träumen von einem eigenen Laden mit moderner, luxuriöser Confiserie. Höchste Qualität, nicht zu süß.

Patisserie Johanna – Warum führt der Weg nach Hamburg?

Genau das gibt es jetzt in der Patisserie Johanna. Nicht in der Stuttgarter Gegend, wo Marcel aufwuchs, nicht in der Heimat der Orths in Bad Neuenahr-Ahrweiler, sondern in Hamburg. Warum dort? „Hamburg ist Ralphs und meine Lieblingsstadt“, sagt Inka Orth. Ein pulsierender Ort, weit weg vom Ahrtal, wo man noch immer über viele Baustellen und noch mehr traurige Erinnerungen stolpert. „Hamburg ist eine Weltstadt und der richtige Ort für unsere hochwertigen Produkte“, sagt Marcel Reinhardt und erzählt, dass er sehr gerne an der Elbe wohnt. In der Speicherstadt fanden sie passenderweise einen ehemaligen Kakaospeicher und richteten dort einen sehr schicken Laden ein. „Da ist viel Fügung dabei“, sagt Inka Orth.

Ein Abguss der lebensgroßen Bronzestatue von Johanna steht in Hamburg, und einer im garten der Eltern in Bad Neuenahr Foto: Hamann

Den Eltern tut es gut, den Weg zu gehen, den Johanna gehen wollte. Und Marcel Reinhardt freut sich über die engagierten Investoren. Die Geschichte von Johanna berührt ihn sehr. „Ihre Familie und Freunde haben mir so viel erzählt, dass es mir so vorkommt, als hätte ich sie wirklich gekannt“, sagt der 25-Jährige. Und Johanna ist sehr präsent, durch die Fotos und durch eine lebensgroße Bronzestatue im Laden. Die Orths haben einen zweiten Abguss bei sich im Garten im Ahrtal. Marcels und Johannas Meisterbriefe hängen nebeneinander an der Wand.

Marcel Reinhardt ist verantwortlich für die Produktentwicklung

Die ,,Signature-Praline Kirsche Nougat“ ist Johanna gewidmet. Das Rezept war ihr Gesellenstück. Ansonsten liegt die Produktentwicklung in Marcel Reinhardts Verantwortung. Er ist der Betriebsleiter, als die Patisserie Johanna sich kürzlich beim Kulinarikfestival „Europas Beste“ auf dem Kreuzfahrtschiff „Europa“ von Hapag-Lloyd Cruises präsentierte, stand sein Name auf dem Plakat. Nur selten sind er und die Orths verschiedener Meinung. „Als ich ein Törtchen mit Marshmallows kreiert habe, mochte Inka das nicht. Aber ich sagte: Das bleibt jetzt so.“

Unsere Empfehlung für Sie

Tim Mälzers Gegner bei „Kitchen Impossible“: Der Dessertspezialist René Frank

Tim Mälzers Gegner bei „Kitchen Impossible“ Der Dessertspezialist René Frank

Nach Stationen in der Stuttgarter Zirbelstube und dem legendären La Vie ist René Frank aus dem Allgäu mit seinem Coda in Berlin ganz oben angekommen. Das Verrückte: Er serviert ein Sieben-Gang-Menü ausschließlich mit Desserts. Ein Besuch.

Seine Geschäftspartner packen in der Patisserie selbst mit an. Inka Orth hält die Fäden in der Organisation zusammen, Ralph Orth, der gelernte Betriebswirt, kümmert sich um die finanziellen Dinge des Unternehmens, den IT-Bereich und die vielen Kundenanfragen. „Außerdem bin ich eine Art Hausmeister“, sagt der 61-Jährige. An diesem Morgen sind die Kassen ausgefallen, er muss alle neu starten.

Das Ehepaar pendelt nun zwischen Hamburg und dem Ahrtal hin und her. Zwei Tage die Woche sind sie in der alten Heimat. Um nach der Seniorenresidenz zu sehen, in die ihr Sohn Max eingestiegen ist. Und um Johanna zu besuchen.

Weitere Themen

Ministaat im Süden Afrikas: Ein königliches Erlebnis

Ministaat im Süden Afrikas Ein königliches Erlebnis

Der Ministaat Eswatini im Süden Afrikas ist die letzte absolute Monarchie des Kontinents. Wer Glück hat, erlebt das grandiose Umhlanga-Ritual.
Von Helge Bendl
Weinfeste im Herbst sind wunderbar. Bei goldenem Licht und angenehmen Temperaturen lässt es sich mit Freunden genießen.

Spätsommer und Herbst Schöne Weinfeste in Baden-Württemberg

Weindorf, Weinfest, Weinwanderung - im Spätsommer und Herbst dreht sich vieles um den Rebensaft. Auch bei diesen besonderen Veranstaltungen in Württemberg und Baden.
Klimafreundlich reisen: Im Nachtzug (fast) bis Palermo

Klimafreundlich reisen Im Nachtzug (fast) bis Palermo

Mehr als 5000 Kilometer per Bahn: Unser Autor hat eine entschleunigte Interrail-Rundreise bis nach Süditalien gewagt – und erlebte bei 30 Zugfahrten einige Überraschungen.
Von Thomas Wüpper
Wandern auf der Partyinsel Ibiza: Happy Hippie Hiking

Wandern auf der Partyinsel Ibiza Happy Hippie Hiking

Zum Wandern nach Ibiza? Das geht – gut sogar: Hinter der glitzernden Fassade der Partyinsel locken Bilderbuch-Buchten, phönizische Stätten und magische Säulen ins grüne Hinterland.
Von Bettina Bernhard
Putin in Alaska - das sind die russischen Spuren

Trump-Putin-Gipfel Amerikas bestes Geschäft

Der Franke Georg Wilhelm Steller ging als erster Europäer im neu entdeckten Alaska an Land. Die Region gehörte jahrhundertelang zu Russland, bis das Zarenreich sie für einen Spottpreis an die USA verkaufte. Dann wurden Gold und Öl entdeckt.
Von Susanne Hamann
Mit Teleskopen lassen sich die Perseiden leichter in den Fokus nehmen.

Perseiden 2025 Sternschnuppen schauen: Die besten Spots in Baden-Württemberg

Alle Jahre wieder durchquert die Erde die Staubwolke des Kometen 109P/Swift-Tuttle. Das Ergebnis? Bis zu 100 Sternschnuppen in der Stunde sind bei besten Verhältnissen zu beobachten.
Ein eigenes Ferienhaus bietet Ruhe, Privatsphäre und oft eine naturnahe Umgebung. Für viele Reisende ist das die entspannendere Alternative zum klassischen Hotelaufenthalt.

Urlaub in der Heimat Sechs traumhafte Ferienhäuser in Deutschland

Hotel oder lieber doch Ferienhaus? Wer bei der Urlaubsplanung vor dieser Entscheidung steht, weiß: Beide Optionen haben ihre Vor- und Nachteile. Dieser Guide stellt sechs wunderschöne Ferienhäuser für einen Urlaub in Deutschland vor, die mit stilvoller Einrichtung, traumhafter Lage und besonderer Ausstattung überzeugen.
Entdeckungen in der Festspielstadt: Salzburg mal anders

Entdeckungen in der Festspielstadt Salzburg mal anders

Derzeit schaut die Welt wieder auf die Festspielstadt mit ihrer barocken Altstadt. So schade, dass die Neustadt dabei oft übersehen wird. Tipps für Entdeckungen jenseits der Salzach.
Von Susanne Hamann
Traumziel Malediven: Da weint die Koralle

Traumziel Malediven Da weint die Koralle

Die Malediven sind ein Paradies zwischen Naturschönheiten, Tourismusboom und ökologischer Gefährdung
Von Wolfgang Molitor
Bad Gastein: Renaissance der Sommerfrische

Bad Gastein Renaissance der Sommerfrische

Tosender Wasserfall und verlassene Grand Hotels, Wes-Anderson-Charme und Brutalismus-Bauwerke. Wie sich Bad Gastein mal wieder neu erfindet. Die besten Tipps und Hotels.
Von Anja Wasserbäch
Weitere Artikel zu Kulinarik Hamburg Ahrtal
 