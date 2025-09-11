Vom Ahrtal nach Hamburg: „Patisserie Johanna“ – Eltern realisieren den Traum der toten Tochter

Knuspriges Blätterteiggebäck, filigrane Törtchen, handgeschminkte Pralinen und bunte Macarons liegen präzise aufgereiht in den Theken bereit. Wer die Patisserie Johanna in der Hamburger Speicherstadt betritt, der sieht nicht nur diese essbaren Kunstwerke. Auffällig sind die großformatigen Fotos einer hübschen jungen Frau. Lange braune Haare, dunkle Augen, zarte Gestalt. „Wahrscheinlich würde Johanna den Laden zu groß finden. Sie hatte sich eher eine kleine Patisserie vorgestellt“, sagt Inka Orth, die Mutter von Johanna. Das schmucke Café mit gläserner Produktion ist das Vermächtnis von Johanna Orth, die im Alter von 22 Jahren bei der Flut im Ahrtal ums Leben kam.