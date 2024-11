Wende in Sommermärchen-Prozess: Niersbach soll aussagen

Das Verfahren gegen Wolfgang Niersbach wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ist im September eingestellt worden. Nun ruft das Gericht den ehemaligen DFB-Boss in den Zeugenstand.

dpa 21.11.2024 - 12:34 Uhr

Frankfurt/Main - Überraschende Wende im Sommermärchen-Prozess: Der ehemalige Angeklagte Wolfgang Niersbach soll am 30. Januar kommenden Jahres als Zeuge in dem Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt am Main aussagen. Dies teilte die Vorsitzende Richterin Eva-Marie Distler mit. Niersbach hatte sich bislang vor Gericht nicht persönlich geäußert.