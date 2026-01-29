Die Mainau ist berühmt für Tulpen, Palmen und Touristenmassen – nun schickt sie auch Nachhaltigkeitskompetenz nach Berlin. Bettina Gräfin Bernadotte wird Beraterin der Bundesregierung.

red/dpa 29.01.2026 - 12:58 Uhr

– Vom Bodensee nach Berlin: Bettina Gräfin Bernadotte, langjährige Geschäftsführerin der Blumeninsel im Bodensee, berät künftig die Bundesregierung. Die 51-Jährige wurde in Berlin als neues Mitglied in den Rat für Nachhaltige Entwicklung berufen. Das gab Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Rahmen der Kabinettssitzung am Mittwoch bekannt. Darüber berichtete der „Südkurier“ zuerst.