Das älteste Haus in der Stuttgarter City hat eine bewegte Geschichte. Der Verschönerungsverein investiert viel Herz und Geld in seinen Erhalt. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.
Gerade weil es so klein und unscheinbar ist, sticht es heraus: das Haus mit der Nummer 49 in der Hauptstätter Straße gleich beim Wilhelmsplatz. Heute würde man von einem Tiny House sprechen, früher war es eher Standardmaß. Am Freitag wurde dort Richtfest gefeiert. Der Zimmerermeister überbrachte zum Abschluss der achtmonatigen Zimmermannsarbeiten seine guten Wünsche in Reimform und der Bauherr Erhard Bruckmann, Vorsitzender des Stuttgarter Verschönerungsvereins, sprach vom Baugerüst aus die Worte: „Möge dieses Haus stets ein Ort sein, an dem Menschen, denen diese wunderbare Stadt am Herzen liegt und diese nicht nur unter dem Aspekt der Grundfläche zum Geldverdienen sehen, mit klugen Gedanken zusammenwirken zur Schönheit unserer geliebten Heimatstadt.“