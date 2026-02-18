Die Heißluftfritteuse erobert deutsche Küchen. Ist sie ein praktischer Helfer oder doch nur ein Trendobjekt? Ein Experte hat Zweifel am Mehrwert.
18.02.2026 - 04:05 Uhr
Frankfurt - Backofen, Kaffeemaschine, Toaster und Mikrowelle haben einen festen Platz in deutschen Küchen. Vielerorts ist inzwischen ein weiteres Gerät hinzugekommen - die Heißluftfritteuse, kurz Airfryer. Laut dem Marktforscher NIQ wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 5,8 Millionen Stück verkauft. 2019 waren es noch 1,3 Millionen.