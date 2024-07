Vom Strohgäu in den Schwarzwald

Ralf Maus aus Korntal-Münchingen vermacht dem Deutschen Phonomuseum in St. Georgen im Schwarzwald eine Plattenspieler-Schatulle. Das gute Stück ist alt – und von der einstigen Weltfirma Dual.

Stefanie Köhler 30.07.2024 - 19:05 Uhr

Im Keller von Ralf Maus gibt es eine Menge zu sehen. Chaos herrscht allerdings nicht. Alles hat seine Ordnung, seinen Platz. Viele kleinere Gegenstände sind verpackt in fein säuberlich beschrifteten und gestapelten Kartons. Unterm Fenster klafft über dem Boden eine Lücke. Die gähnende Leere passt nicht so recht ins Bild, hat aber einen besonderen Grund. Was dort normalerweise steht, hat der 76-Jährige aus dem Stadtteil Korntal von Korntal-Münchingen kürzlich nach vorne gezogen: eine Plattenspieler-Schatulle von Dual. Das stattliche Gerät, rund 70 Zentimeter breit und hoch, findet seit einigen Wochen wieder eine gewisse Beachtung.