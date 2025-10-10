Nach dem Feiern fühlt man sich mit vollem Magen gleich viel wohler. Bei diesen Stuttgarter Imbissen findet man Döner, Falafel, Pommes und Co. auch zu später Stunde.

Wenn um Mitternacht die Zelte zu machen und die Fahrgeschäfte still stehen, schließt das Cannstatter Volksfest für den Tag seine Pforten. Für Viele ist das noch lange nicht das Ende der Nacht. Wie wäre es mit einem Mitternachtssnack? Wir teilen einige der besten Anlaufstellen für den großen und kleinen Hunger, die man in der Stuttgarter Innenstadt findet.

Brunnenwirt Der Brunnenwirt ist eine Institution im Stuttgarter Nachtleben. Bis um 3 Uhr nachts suchen Stuttgarter am Wochenende den Imbiss im Leonhardviertels auf. Die „Curry-Wurst spezial“ ist ein Alleskönner. Generell ist der Brunnenwirt eine gute Adresse für alle, die sich zur späten Stunde nach schwäbischen Spezialitäten sehnen.

Brunnenwirt, Leonhardsplatz 25, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 11-2 Fr-Sa 11-3 So 16-2 Uhr

Vegi Stuttgart

Ein Urgestein der Stuttgarter Imbissszene. Beim Vegi sind alle gut aufgehoben, die große Lust auf Falafel haben. Hier kriegt man eine bunte Mischung aus Salat, Falafel, verschiedenen Toppings und originellen hausgemachten Soßen auf dem Teller oder im Brot.

Vegi, Steinstr. 13, Stuttgart-Mitte, Mo-Di 11.30-21, Do 11.30-23, Sa 11.30-3 Uhr

Köz

Im Restaurant Köz gibt es auch zu später Stunde türkische Spezialitäten. Hier werden viele Grillspeisen sowie eine große Auswahl an Desserts serviert. An den Klassikern wie dem Döner fehlt es auch nicht. Wer sich nach dem Volksfest keines großen Weges wagt, kann Haltestelle Cannstatter Wasen aus zu Fuß in nur sieben Minuten beim Restaurant sein.

Köz, Daimlerstr. 97, Stuttgart-Bad Cannstatt, So-Fr bis 1, Fr-Sa bis 2 Uhr

Anadolu Köftecisi

Rund um die Uhr geöffnet – hier gibt’s immer etwas Warmes auf die Hand: Pizza, Döner, Köfte, Lahmacun oder Falafel. Perfekt für den späten Hunger nach dem Wasen. Der Laden versprüht genau das typische „Mitternachts-Döner“-Feeling, das man aus Großstädten kennt und liebt.

Anadolu Köftecisi, Hauptstätter Str. 40, Stuttgart-Mitte, täglich rund um die Uhr geöffnet

Thios Inn

Gelüste kommen bekanntlich zu den seltsamsten Zeiten. Wer sich während des Wasenfiebers nach griechischem Essen sehnt, ist bei Thios Inn richtig. Neben den beliebten Grilltellern gibt es Gyros, Bifteki und Soutzoukakia – wahlweise mit Pommes oder im Brot zum Mitnehmen. Auch Wein und Ouzo stehen auf der Karte.

Thios Inn, Josef-Hirn-Platz 6, Stuttgart-Mitte, So-Mi bis 3, Do bis 4, Fr-Sa bis 6 Uhr

Doen Doen

Jeder hat es verdient, das dönerförmige Loch im Bauch zu füllen – und bei doen doen geht das besonders lecker. Hier gibt’s Kebap und Yufka in plant-based Varianten sowie weitere Snacks für den späten Hunger. Besonders schön für Vegetarierinnen und Veganerinnen: viele Gerichte sind komplett pflanzlich.

Doen Doen, Josef-Hirn-Platz 8, Stuttgart-Mitte, So-Mi bis 21, Do bis 0, Fr-Sa bis 4 Uhr

Surf’n’Fries

Manchmal braucht es das gewisse Etwas, um den Hunger zu stillen. Bei Surf’n’Fries stehen Pommes, Burger, Chicken Nuggets und weitere Fast-Food-Klassiker auf dem Menü. Eine einfache Möglichkeit, den Hunger nach dem Fest zu stillen.

Surf’n’Fries, Tübinger Str. 27, Stuttgart-Mitte, Mo-Do bis 22, Fr-Sa bis 0, So bis 20 Uhr

Arigato

Im Arigato kann man in netter Atmosphäre zu ein paar Drinks mediterrane Snacks zu sich nehmen. Neben spanischen, italienischen und griechischen Essen stehen auch klassische, schwäbische Spezialitäten auf der Speisekarte. Auch unter der Woche bekommt man hier bis in die Nacht etwas aufgetischt. Die Vorspeisen wie Patatas Bravas eignen sich super zum Teilen.

Arigato, Kolbstr. 2, Stuttgart-Süd, Warme Küche Mo-Do 15-1, Fr-Sa 15-1.30, So 15-1 Uhr