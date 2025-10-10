Nach dem Feiern fühlt man sich mit vollem Magen gleich viel wohler. Bei diesen Stuttgarter Imbissen findet man Döner, Falafel, Pommes und Co. auch zu später Stunde.
10.10.2025 - 15:00 Uhr
Wenn um Mitternacht die Zelte zu machen und die Fahrgeschäfte still stehen, schließt das Cannstatter Volksfest für den Tag seine Pforten. Für Viele ist das noch lange nicht das Ende der Nacht. Wie wäre es mit einem Mitternachtssnack? Wir teilen einige der besten Anlaufstellen für den großen und kleinen Hunger, die man in der Stuttgarter Innenstadt findet.