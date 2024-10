Sammler wollen kiloweise Pilze aus BaWü in die Schweiz schmuggeln

Pilzfreunde aus dem Ausland schlagen unerlaubt im Schwarzwald zu. Zollbeamte erwischen sie – und müssen die begehrte Beute kaputt machen.

red/dpa/lsw 01.10.2024 - 12:00 Uhr

Mit Körben, Tüten und Säcken haben mehrere Pilzsammler versucht, ihre Ausbeute von Deutschland in die Schweiz zu schaffen. Bei Hinterlandkontrollen am Wochenende in Ortslage von Hohentengen (Kreis Waldshut) stellten Zollbeamte insgesamt mehr als 70 Kilogramm Pilze fest, die Reisende unerlaubt über die Grenze bringen wollten.