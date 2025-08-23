Der Supercup zwischen den Füchsen und Kiel machte den Auftakt. Am Mittwoch startet die Bundesliga – mit 18 Trainern im Fokus.
25.08.2025 - 11:34 Uhr
Am vergangenen Samstag hat der Supercup die neue Handball-Saison eröffnet. Die Füchse Berlin besiegten den THW Kiel in einem intensiven Finale knapp und setzten damit das erste Ausrufezeichen. Am Mittwoch folgt der Auftakt in der Bundesliga mit der Partie Hannover-Burgdorf gegen den VfL Gummersbach. Von da an bestimmen Titeljagd, Europapokalträume und der Kampf um Punkte im Tabellenkeller den Rhythmus der Liga.