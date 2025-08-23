Der Supercup zwischen den Füchsen und Kiel machte den Auftakt. Am Mittwoch startet die Bundesliga – mit 18 Trainern im Fokus.

Am vergangenen Samstag hat der Supercup die neue Handball-Saison eröffnet. Die Füchse Berlin besiegten den THW Kiel in einem intensiven Finale knapp und setzten damit das erste Ausrufezeichen. Am Mittwoch folgt der Auftakt in der Bundesliga mit der Partie Hannover-Burgdorf gegen den VfL Gummersbach. Von da an bestimmen Titeljagd, Europapokalträume und der Kampf um Punkte im Tabellenkeller den Rhythmus der Liga.

Im Rampenlicht stehen dabei nicht nur die Stars auf dem Feld. Entscheidend sind auch die 18 Trainer, die mit Ideen, Mut und Persönlichkeit den Takt der Saison bestimmen. Sie tüfteln an Systemen, formen ihre Teams und geben den Ton in der Kabine an. Manche haben längst Trophäen gesammelt, andere wagen ihre Premiere in der stärksten Liga der Welt. Da gibt es Vereinslegenden, die mit ihrem Club untrennbar verbunden sind, ebenso wie internationale Köpfe, die neue Impulse setzen.

Ihre Geschichten verleihen der Saison zusätzliche Spannung. In unserer Bildergalerie stellen wir alle 18 Bundesliga-Trainer vor – die Macher am Spielfeldrand, die über Erfolg und Misserfolg entscheiden. Viel Spaß beim Durchklicken!