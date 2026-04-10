Bisher unbekannte Täter montieren die Reifen und Alufelgen eines bei einem Autohaus abgestellten VW in Böblingen ab und stehlen sie. Die Polizei sucht Zeugen.

Martin Dudenhöffer 10.04.2026 - 15:13 Uhr

Noch unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, auf dem Gelände eines Autohauses in Böblingen ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten betraten das Areal des Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straße und demontierten dort laut Polizeibericht alle vier Reifen eines VW. Die Reifen inklusive Alufelgen stahlen die Täter. Reifen und Alufelden sollen einen Wert von insgesamt rund 1500 Euro gehabt haben. An dem VW hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 0 70 31 / 13 25 00 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.