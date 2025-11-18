Von Stuttgart nach Mannheim und dort in den Nachtzug nach Malmö steigen – das soll ab April möglich sein. Doch in der Schweiz, wo der Zug starten soll, ist das Angebot umstritten.
18.11.2025 - 16:05 Uhr
Von Stuttgart mit einem Umstieg in Mannheim oder Karlsruhe und von dort weiter nach Kopenhagen oder Malmö – das wäre ab April mit dem geplanten Nachtzug der Schweizer Bundesbahn (SBB) möglich. Tickets für die Strecke von Basel nach Dänemark oder Schweden können Interessierte bereits seit Anfang November kaufen.