Sie ist ein Star der Popwelt und schuf schon Bühnen für Beyoncé, Adele und Lady Gaga: Nun soll Es Devlin die nächste Seebühne in Bregenz gestalten. Es ist nicht ihr erster Job am Bodensee.
26.06.2026 - 04:00 Uhr
Bregenz - Sie hat schon die Bühnen für Stars wie Beyoncé, Adele und Lady Gaga entworfen: Die Bregenzer Festspiele haben Star-Designerin Es Devlin für sich verpflichtet. Die international renommierte Künstlerin soll die Bühne für Richard Wagners Oper "Der fliegende Holländer" gestalten, wie das weltberühmte Festspielhaus mitteilte.