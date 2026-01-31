Mit zwölf Jahren Verzögerung und fast einer Verfünffachung der Kosten ist es vollbracht: Die Hesse-Bahn hat ihre Jungfernfahrt unternommen. Der reguläre Betrieb beginnt am 1. Februar.
31.01.2026 - 17:46 Uhr
Nach fast 40 Jahren Pause rollen künftig zwischen Weil der Stadt (Kreis Böblingen) und Calw im Schwarzwald wieder regelmäßig die Züge. Die Jungfernfahrt der Hermann-Hesse-Bahn ist am Samstag ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen, der reguläre Betrieb startet am Sonntag, 1. Februar, ab 9 Uhr.