Mit zwölf Jahren Verzögerung und fast einer Verfünffachung der Kosten ist es vollbracht: Die Hesse-Bahn hat ihre Jungfernfahrt unternommen. Der reguläre Betrieb beginnt am 1. Februar.

Nach fast 40 Jahren Pause rollen künftig zwischen Weil der Stadt (Kreis Böblingen) und Calw im Schwarzwald wieder regelmäßig die Züge. Die Jungfernfahrt der Hermann-Hesse-Bahn ist am Samstag ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen, der reguläre Betrieb startet am Sonntag, 1. Februar, ab 9 Uhr.

Kurz vor 11 Uhr rollte der erste batterieelektrische Zug mit geladenen Gästen aus dem Calwer Bahnhof und machte sich auf die rund dreistündige Rundfahrt. An den Bahnhöfen Calw-Heumaden, Althengstett, Ostelsheim und Weil der Stadt wurde die Ankunft der Hesse-Bahn gefeiert. In Calw gab es zudem ein Bahnhofsfest für die Öffentlichkeit.

„Leuchtturmprojekt“, das Schwarzwald und Region Stuttgart verbindet

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann, der anstelle des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (beide Grüne) gekommen war, war von Beginn an ein Befürworter des Bahn-Reaktivierungsprojekts. „Deutschland ist ein Land der Bedenkenträger. Die Hermann-Hesse-Bahn dagegen ist ein Leuchtturmprojekt, wie man Bedenken überwinden kann“, sagte Hermann am Bahnhof in Weil der Stadt, wo die Hesse-Bahn vorerst endet und es Anschluss an das Stuttgarter S-Bahn-Netz gibt.

Voraussichtlich ab Mitte Juni fahren die Züge dann bis nach Renningen (Kreis Böblingen), wo ein direkter Anschluss der Linie S60 nach Sindelfingen und Böblingen besteht.

Die Hermann-Hesse-Bahn nimmt ihren Betrieb mit rund sieben Jahren Verspätung auf. 2015 wurde die Realisierung des Bahnkonzeptes beschlossen, eine Fertigstellung bis 2019 prognostiziert. Doch Klagen, unter anderem des Naturschutzbundes Nabu, sowie langwierige Genehmigungsverfahren verzögerten das Projekt. Auch die Kosten stiegen in dieser Zeit rasant. Sie belaufen sich mittlerweile auf 240 Millionen Euro.

Melanie Hettmer und Christian Walter, die Bürgermeister von Renningen und Weil der Stadt, erhalten die Hesse-Bahn-Schilder für ihre Städte von Verkehrsminister Winfried Hermann und den Landräten Helmut Riegger und Roland Bernhard (von rechts). Foto: Ulrike Otto

Der Calwer Landrat Helmut Riegger (CDU), der das Projekt maßgeblich vorangetrieben hat, feierte den Start ausgiebig. „Der Landkreis Calw ist nun angeschlossen an die Metropol- und Wirtschaftsregion Stuttgart. Die Zukunft beginnt jetzt neu“, sagte Riegger. Die Menschen in seinem Landkreis hätten es verdient, Zugang zu moderner Mobilität zu haben.

Ins gleiche Horn stieß auch der Verkehrsminister. „Wir bauen hier ja kein altes Zeug“, sagte Hermann mit Blick auf den ursprünglichen Plan, auf der nicht-elektrifizierten Strecke Dieselloks fahren zu lassen. „Damals“, also als das Vorhaben 2015 konkret wurde, „wussten wir zwar, dass es batteriebetriebene Züge gibt, aber die waren noch nirgendwo im Regelbetrieb im Einsatz.“

Schnellere Verbindung für Pendler und Touristen

Die drei Triebwagen des Typs Mireo Plus B, die jetzt auf der Strecke der Hesse-Bahn unterwegs sein werden, sind bereits in den vergangenen zweieinhalb Jahren in der Ortenau gefahren.

Der Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn rechnet mit 3000 Fahrgästen täglich, vor allem Pendler, die aus dem Raum Calw in die Region Stuttgart fahren und bislang auf das Auto angewiesen sind. Gleichzeitig bietet die neue Zugverbindung den Menschen aus dem Raum Stuttgart die Möglichkeit, mit nur einmal Umsteigen in den Nordschwarzwald zu gelangen. Der Kreis Calw ist ab 1. Februar deshalb auch teilintegriert in den Verkehrsverbund Stuttgart (VVS).