Die internationale Ausstellung „Marvel: Universe of Super Heroes“ zeigt über 200 Exponate aus 85 Jahren Marvel-Geschichte – und hat auch etwas für eingefleischte Experten im Programm.

Einmal Spider-Man in Lebensgröße erleben, ein Selfie mit Hulk machen oder sich selbst in Iron Man verwandeln. Im Urban Harbor Ludwigsburg eröffnete am Freitag die internationale Marvel-Ausstellung „Marvel: Universe of Super Heroes“, die einen Einblick in die 85-jährige Geschichte des Comicunternehmens Marvel gibt.

„Seit 10 Jahren betreuen, verändern und verbessern wir das Konzept stetig“, berichtet Chefdesigner Tobias Kunz, der gemeinsam mit Kurator Patrick Reed und Partnern aus verschiedenen Ländern die Ausstellung entwickelt hat. Laut Kunz wird in Ludwigsburg die aktuellste Version gezeigt. Generell gastiert die Schau erst zum zweiten Mal in Deutschland. Die Macher zeigen sich optimistisch, dass die Marvel-Ausstellung viele Fans aus ganz Deutschland nach Ludwigsburg locken wird.

Über 200 Exponate werden ausgestellt

Auf dem Rundgang begegnen die Besucher Ikonen wie Dr. Strange, Hulk oder Captain America in einer begehbaren Welt. Insgesamt werden über 200 Originalexponate gezeigt, die den Ursprung und die Entwicklung der Helden sichtbar machen.

Die Besucher werden in die Welten der einzelnen Superhelden mitgenommen. Foto: Simon Granville

Historische Dokumente wie Seiten aus dem einzigen noch vorhandenen Stan Lee-Script für Amazing Spider-Man oder das Originalheft der ersten Ausgabe eines Marvel-Comics aus dem Jahr 1939 sollen Comic-Fans zum Staunen bringen. Auch Kostüme und Filmrequisiten werden gezeigt. Darunter Thors Hammer, der Anzug von Iron Man oder das Schild von Captain Amerika.

Interaktive Erlebnisse lassen Besucher Teil der Ausstellung werden

Interaktive Stationen lassen die Entstehungsgeschichte des Marvel-Universums lebendig werden und die Besucher in die Film- und Comicwelt eintauchen. So kann man sich in Iron Man verwandeln, ein Selfie beim Kaffee mit „The Thing“ aus „Fantastic Four“ machen – oder für seinen Lieblingshelden abstimmen.

Besonders die Soundeffekte wie von knackendem Eis oder von strömendem Wasser sollen dabei helfen, vollends in die Welt der Superhelden abzutauchen. Das ein oder andere Mal könnte man sich fragen, ob nicht doch gleich ein echter Superheld um die Ecke biegt.

Doch lohnt sich „Marvel: Universe of Super Heroes“ auch für echte Fans? Tatsächlich schafft die Ausstellung es, sowohl Neulinge als auch eingefleischte Marvel-Anhänger anzusprechen. Für Nichtkenner dürften vor allem die Filmrequisiten aus den bekanntesten Kinostreifen spannend sein. Wer sich hingegen schon länger in der Marvel-Welt auskennt, kann unter den historischen Ausstellungsstücken durchaus noch das eine oder andere Neue entdecken.

Die Ausstellung findet noch bis zum 1. März im Urban Harbor in der Groenerstraße 31 in Ludwigsburg statt.