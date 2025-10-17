Die internationale Ausstellung „Marvel: Universe of Super Heroes“ zeigt über 200 Exponate aus 85 Jahren Marvel-Geschichte – und hat auch etwas für eingefleischte Experten im Programm.
17.10.2025 - 12:24 Uhr
Einmal Spider-Man in Lebensgröße erleben, ein Selfie mit Hulk machen oder sich selbst in Iron Man verwandeln. Im Urban Harbor Ludwigsburg eröffnete am Freitag die internationale Marvel-Ausstellung „Marvel: Universe of Super Heroes“, die einen Einblick in die 85-jährige Geschichte des Comicunternehmens Marvel gibt.