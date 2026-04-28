Der Name Paula Straus steht für großes Industriedesign im frühen 20. Jahrhundert. An die von den Nazis verfolgte Jüdin soll nun auch sichtbar im Stadtbild erinnert werden.

Jan Sellner 28.04.2026 - 18:37 Uhr

Paula Straus, die Gold- und Silberschmiedin aus Stuttgart, die Vorreiterin modernen Industriedesigns war und 1943 von den Nazis in Auschwitz ermordet wurde, soll einen Platz im Gedächtnis der Stadt erhalten. Zwar nicht einen eigenen Platz, wie ursprünglich von der Fraktionsgemeinschaft von SPD und Volt gefordert. Es soll jedoch ein Steg beim Stöckachplatz im Stuttgarter Osten nach ihr benannt werden, möglicherweise auch die angrenzende neu entstehende Grünanlage. Das ist das Ergebnis der jüngsten Beratungen im Verwaltungsausschuss und des Bezirksbeirat Ost, auf das die SPD-Stadträtin Lucia Schanbacher hinweist. Dieses Vorgehen sei in den Gremien auf breite Zustimmung gestoßen.