Wann wird nach WM und Sommerpause wieder um Punkte gespielt? Mittlerweile stehen für alle Ligen die Terminkalender 2026/2027 fest.

Noch ist es diese Saison, die im Fußball alle Blicke auf sich zieht. Drei Monate noch mit der entscheidenden Phase im Aufstiegs- und Abstiegskampf. Dennoch wirft auch bereits das nächste Spieljahr seine Schatten voraus, und für die Terminplaner ist es eh schon längst ein Thema – inzwischen mit kalendarischen Fakten. Die Rahmenkalender für 2026/2027 stehen. Nachfolgend eine Übersicht von der Bundes- bis zur Kreisliga, wann es nach der Sommerpause wieder um Punkte gehen wird. • Bundesliga Die WM ist schuld: Deutschlands Eliteklasse wird diesmal einen Spätstart haben. Nach dem Jahreshöhepunkt in den USA, Kanada und Mexiko soll ja auch noch ein bisschen Zeit zum Verschnaufen bleiben. Der erste Spieltag ist für das Wochenende 28. bis 30. August angesetzt. Zuvor, vom 21. bis 24. August, steht die erste Runde im DFB-Pokal auf dem Programm. • 2. Bundesliga Deutlich früher müssen die Herren Profis im „Unterhaus“ wieder ran. Dort wird der Saisonauftakt vom 7. bis 9. August sein – und damit gerade einmal drei Wochen nach dem WM-Finale.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball: Spieler der Woche Das zuverlässige Kopfball-Ungeheuer aus Weilimdorf Der Abwehrspieler Erdinc Bozoglu überzeugt beim Fußball-Verbandsligisten TSV Weilimdorf auch durch wichtige Tore – wie zuletzt gegen die TSG Tübingen. • Dritte Liga 7. bis 9. August auch hier – die zweite und die dritte Liga werden zeitgleich ins Meisterschaftsjahr 2026/2027 starten.

• Regionalliga Südwest Auch bei den Stuttgarter Kickers kann man sich das Wochenende 7. bis 9. August im Kalender dick anstreichen. Das ist der Termin, an dem für die Blauen ihre praktisch sichere und dann vierte Regionalliga-Saison am Stück beginnen wird. • Oberliga Eine 18er-Staffel auch in der Oberliga Baden-Württemberg. Heißt: dort ebenfalls Auftakt am 8. und 9. August.

• Verbandsliga Fortan wieder auf Sollstärke von 16 Mannschaften oder erneuter Überhang? Das ist die Frage. Für eine 16er-Staffel wäre Auftakt am 15./16. August, andernfalls schon eine Woche zuvor (8./9. August). Eine 17er-Staffel wird es, wenn zwei oder mehr Württemberger aus der Oberliga absteigen und zudem der württembergische Verbandsliga-Vizemeister den Aufstieg verpasst. Ebenso ein Überhang ergäbe sich bei einer Eingliederung des 1. FC Heidenheim II in die Staffel. Der Ostalbclub plant das Comeback eines U-21-Teams im Spielbetrieb. Einstiegsliga und Modalitäten sind noch offen. Wie gehabt schon vor dem Ligastart wird im WFV-Pokalwettbewerb der Ball rollen. Die Termine für die ersten drei Runden: 25./26./29. Juli, 1./2. August sowie 5./8./9./12. August. • Landesliga, Staffel 2 Bei 16 Teams am 15./16. August, bei 17 am 8./9. August. Letzteres tritt ein, wenn mehr als eine Mannschaft des Staffelgebiets aus der Verbandsliga absteigt und zudem der Staffelzweite in Aufstiegsspielen/Relegation scheitert.

• Bezirksliga Stuttgart/Böblingen Wochenende 28. bis 30. August – das ist der Termin, sofern es bei der wahrscheinlichen 16er-Staffel bleibt. Sollte der Extremfall eintreten, dass vier oder mehr Stuttgart/Böblingen-Teams aus der Landesliga absteigen und es somit zu einem Mannschaftsüberhang käme, ginge es schon am 16. August wieder los. Die erste Bezirkspokalrunde ist für den 23. August geplant (bei normaler Staffelstärke). • Kreisliga A und B Stuttgart/Böblingen Saisonbeginn am 30. August.