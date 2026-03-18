Wann wird nach WM und Sommerpause wieder um Punkte gespielt? Mittlerweile stehen für alle Ligen die Terminkalender 2026/2027 fest.
Noch ist es diese Saison, die im Fußball alle Blicke auf sich zieht. Drei Monate noch mit der entscheidenden Phase im Aufstiegs- und Abstiegskampf. Dennoch wirft auch bereits das nächste Spieljahr seine Schatten voraus, und für die Terminplaner ist es eh schon längst ein Thema – inzwischen mit kalendarischen Fakten. Die Rahmenkalender für 2026/2027 stehen. Nachfolgend eine Übersicht von der Bundes- bis zur Kreisliga, wann es nach der Sommerpause wieder um Punkte gehen wird. • Bundesliga Die WM ist schuld: Deutschlands Eliteklasse wird diesmal einen Spätstart haben. Nach dem Jahreshöhepunkt in den USA, Kanada und Mexiko soll ja auch noch ein bisschen Zeit zum Verschnaufen bleiben. Der erste Spieltag ist für das Wochenende 28. bis 30. August angesetzt. Zuvor, vom 21. bis 24. August, steht die erste Runde im DFB-Pokal auf dem Programm. • 2. Bundesliga Deutlich früher müssen die Herren Profis im „Unterhaus“ wieder ran. Dort wird der Saisonauftakt vom 7. bis 9. August sein – und damit gerade einmal drei Wochen nach dem WM-Finale.