Bis vor fünf Jahren hat Levent Kotil noch an der Merz Akademie in Stuttgart studiert, nun animiert der 30-Jährige für Dragon Ball, One Piece und Co. Wir sprechen mit ihm über sein abgebrochenes Bauingenieurwesen-Studium, das große Geld in der Anime-Branche und warum er immer noch in Bad Urach wohnt.