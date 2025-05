Vorfall am Bahnhof Esslingen 24-Jähriger spielt im Bus mit Messer – Mehrere Polizeistreifen rücken aus

Weil ein Mann in einem Bus am ZOB in Esslingen mit einem Küchenmesser herumgespielt hat, haben am Montagabend mehrere Zeugen den Notruf gewählt. Die Polizei konnte die Situation schnell kontrollieren.