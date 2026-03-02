Ein Clip zeigt, wie schnell ein Flug von Frankfurt nach Stuttgart vorübergeht. Nutzer streiten nun darüber, wie sinnvoll so ein 20-Minuten-Flug in Zeiten des Klimawandels ist.
In knapp einer Minute von Frankfurt nach Stuttgart reisen? Ganz so schnell wie im Instagram-Video des Piloten Sebastian geht es dann doch nicht. Aber der 58-sekündige Zeitraffer-Clip, der am Samstag auf der Fotoplattform veröffentlich wurde, zeigt ziemlich deutlich, wie schnell der Kurzstreckenflug auf den knapp 150 Kilometern zwischen Frankfurt am Main und der Landeshauptstadt in Baden-Württemberg vorüberzieht.