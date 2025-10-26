Gerlingen feiert die lange Einkaufs- und Kunstnacht in der City, Korntal-Münchingen sein 50-jähriges Bestehen. Beim Familienkonzert in Leonberg sind die Notendiebe los.
26.10.2025 - 15:04 Uhr
Da bekommt das Wort Schaufensterbummel eine ganz neue Bedeutung: Bei der langen Einkaufs- und Kulturnacht in Gerlingen am Freitagabend hatten nicht nur die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet. In den Schaufenstern gab es auch Kunstwerke lokaler Künstler zu sehen. In der Stadtbücherei gab es einen Art-Walk, und auf dem Platz vor dem Rathaus ging es bei einer Feuershow heiß her.