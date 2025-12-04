Es sollte ein ganz normaler Flug vom sonnigen Süden ins kühle Deutschland werden. Doch plötzlich fühlte sich einer der Passagiere an Bord unwohl.

red/dpa 04.12.2025 - 20:43 Uhr

Auf einem Eurowings-Flug von Gran Canaria nach Hamburg ist ein Passagier gestorben. Die Maschine mit sechs Crew-Mitgliedern und 175 Passagieren an Bord habe wegen des medizinischen Notfalls außerplanmäßig in Bilbao zwischenlanden müssen, teilte die Airline mit. Zuvor hatten das „Hamburger Abendblatt“ und weitere Medien berichtet. Der Vorfall hatte sich bereits am Sonntag ereignet.