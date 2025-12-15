Auch am dritten Adventswochenende gab es tolle Weihnachtsmärkte: von der Heimerdinger Dorfmitte über eine Hofweihnacht in Renningen bis zu Märkten in Merklingen und Heimsheim.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei – fast ist die Weihnachtszeit schon vorbei. Doch bevor es für viele in die letzte Schul- und Arbeitswoche vor den Weihnachtsferien geht, haben auch am dritten Adventswochenende noch einmal einige Weihnachtsmärkte die Besucher angelockt.

 

Traditionell am dritten Adventssamstag bringt der Adventsmarkt ein heimeliges, familiäres Flair in die Ortsmitte von Ditzingen-Heimerdingen. Von weihnachtlichen Präsenten bis zu Maultaschen und türkischen Spezialitäten reicht das Angebot des Weihnachtsmarktes im anderen Ortsteil Hirschlanden.

Ein einzigartiges historisches Ambiente umgibt den Weihnachtsmarkt vor der Kirchenburg in Weil der Stadt-Merklingen sowie den Heimsheimer Weihnachtsmarkt vor dem Schlegler- und dem Grävenitz’schen Schloss. Heimelig ging es dagegen zu bei der Hofweihnacht auf dem Hof der Familie Zimmermann in Renningen.