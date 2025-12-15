Auch am dritten Adventswochenende gab es tolle Weihnachtsmärkte: von der Heimerdinger Dorfmitte über eine Hofweihnacht in Renningen bis zu Märkten in Merklingen und Heimsheim.

Ulrike Otto 15.12.2025 - 11:06 Uhr

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei – fast ist die Weihnachtszeit schon vorbei. Doch bevor es für viele in die letzte Schul- und Arbeitswoche vor den Weihnachtsferien geht, haben auch am dritten Adventswochenende noch einmal einige Weihnachtsmärkte die Besucher angelockt.