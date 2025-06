Ein 22-Jähriger ist vergangene Woche in der Farrenstraße in Gablenberg von einem umgestürzten Kamin erfasst worden. Nun ist er in einem Krankenhaus verstorben.

Sebastian Steegmüller 23.06.2025 - 13:06 Uhr

Mit zahlreichen Einsatzkräften waren die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei am vergangenen Mittwochabend in den Stuttgarter Osten ausgerückt, weil ein Kamin umgestürzt war und einen jungen Mann erfasst hatte. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er nun in einem Krankenhaus verstarb.