Ein ausgedehnter Brunch am Wochenende ist fad? Von wegen! Wir haben Cafés und Restaurants in Stuttgart gesammelt, die einen besonderen Brunch mit Specials wie DJ-Sets, Keramik, Yoga und Co. anbieten.

Eine Mahlzeit, an der sich die Geister scheiden: Brunch. „Ich verabscheue die Idee von Brunch. Ich mag Frühstück und ich mag Mittagessen. Beides zusammen ist erniedrigend, das nimmt uns eine Mahlzeit weg“, sagte erst kürzlich der britische Restaurantkritiker und Buchautor Tom Parker Bowles im Interview mit Kollegin Anja Wasserbäch.

Wer hingegen nichts gegen einen ausgedehnten Brunch am Wochenende hat, möge an dieser Stelle weiterlesen. Denn hier kommen die Brunch-Spots und -Events in Stuttgart, die man auf dem Schirm haben sollte.

Lesen Sie auch

Brunch und Keramik im Ciao Ma Si

Der Feinkost- und Keramikladen mit inkludiertem Bistro bringt ein bisschen italienisches Lebensgefühl ins Heusteigviertel. Dank angeschlossenem Atelier können hier zahlreiche Kreativ-Workshops angeboten werden. Wer keinen Workshop braucht, sondern einfach drauflos malen möchte, kann sich für einen Fünfer einen Slot im Atelier buchen (zuzüglich der Kosten für den Keramik-Rohling, den man bemalen möchte, sowie der vor Ort verzehrten Snacks und Getränke).

Am „Creativo Weekend“ gibt’s außerdem Samstag- und Sonntagvormittag für 39 Euro pro Person einen italienischen Brunch sowie Getränke dazu. Der Preis für das ausgesuchte Stück Keramik, das man dabei bemalen möchte, kommt vor Ort noch obendrauf. Im Onlineshop kann man sich aber schon mal ein Ticket für einen bestimmten Tag für den Brunch sowie die Workshops sichern.

Creativo Weekend, Ciao Ma Si, Schlosserstr. 30, Stuttgart-Mitte, Sa+So 11 Uhr, Infos und Tickets >>>

Disco und Brunch im Studio Amore

Die Sunday Roasts im Studio Amore sind stadtbekannt, nun geht die Location mit einer Event-Reihe an den Start, bei der es tatsächlich was zu futtern gibt. Beim neuen Disco Brunch, der am 3. November erstmals und von da an einmal im Monat stattfindet, hat kein Geringerer als Anton Lebersorger die Kochmütze auf. Der Stuttgarter Küchenchef hat sich erst kürzlich mit seiner Partnerin und Sommelière Theresa Schmidt mit einem Catering-Unternehmen selbstständig gemacht und zählt deutschlandweit zu einem der vielversprechendsten Nachwuchstalente in der gehobenen Küche.

Am Büfett kann man sich nach Herzenslust durch verschiedene Backwaren, Käse- und Wurstsorten, Dips, Antipasti und Früchte sowie Lachs probieren, dazu gibt’s Kleinigkeiten im Weckglas, wie etwa schwäbisches Tiramisu oder Bircher Müsli. Am Foodtruck gibt es außerdem zweierlei Eierspeisen. Auch Warmes darf beim Brunch nicht fehlen: Bisher steht im Angebot erst ein Auberginen-Thai-Curry fest, weitere Gerichte sollen folgen.

Zum Gelage legt Bernie Bernthaler entspannte Platten aus der elektronischen Ecke auf. Das Tanzbein darf geschwungen werden.

Tickets gibt’s für 48 Euro pro Person.

Disco Brunch, Studio Amore, Schillerstr. 23, Stuttgart-Mitte, ab 3.11. einmal im Monat 12-15 Uhr, Tickets >>>

Französischer Brunch im Le Tonneau

Nicht verwirren lassen: Aus dem französischen Bistro Le Tonneau im Stuttgarter Westen wurde vergangenes Jahr Le Tonneau – Petite France Weindépôt und Vinothek. Dahinter steckt aber nach wie vor Dominique Gueydan, der sich mit Haut und Haar der französischen Kulinarik in all ihren Facetten verschrieben hat, nur das Konzept (man schlemmt sich nun für einen Büfettpreis von 32,50 Euro durch Käse, Wurst, französisches Backwerk und mehr) hat sich ein wenig geändert. Unter anderem wird nun ein französischer Brunch angeboten: Jeden Sonntag kann man sich vier Stunden lang am französischen Büfett mit Croissants, Baguette, Pastete, Salamis, verschiedenem Käse und mehr laben. Im Preis von 35 Euro pro Person sind auch Kaffee, Säfte, Sekt und Weine enthalten. Eine telefonische Reservierung ist obligatorisch.

Übrigens: Auch an der Stammadresse der Petite-France-Bäckerei neben dem Hegel-Haus in Stuttgart-Mitte wird sonntags ein französischer Brunch angeboten, hier geht’s aber früher los – je nach Wetterlage schon um sieben Uhr morgens.

Französischer Brunch, Le Tonneau – Petite France Weindépôt und Vinothek, Schwabstr. 92, Stuttgart-West, jeden So 9.30-13.30 Uhr, Reservierung via Tel. 0711/60 80 10; Petite France, Eberhardstr. 51, Stuttgart-Mitte, jeden So 7-12 Uhr

Internationale Küche und Kultur beim Brunch global

Den schon längst Tradition gewordene Brunch global, der vom Forum der Kulturen organisiert und mithilfe wechselnder migrantischer und postmigrantischer Vereine auf die Beine gestellt wird, kann man sehr gut auch als kulinarischen Kulturaustausch bezeichnen. Mehrmals im Jahr findet der Brunch an wechselnden Orten in Stuttgart statt und ist jedes Mal was Neues: Denn die Handvoll Vereine, die für das jeweilige Event auf ehrenamtlicher Basis die kulinarische und programmatische Patenschaft übernehmen, wechseln sich jedes Mal ab. Gab’s beim letzten Mal noch mexikanische, vietnamesische, afghanische und äthiopische selbst gemachte Spezialitäten, sieht’s einige Wochen später beim nächsten Event schon wieder ganz anders aus. Inkludiert im Preis sind Kaffee und Tee. Kinder bis 7 Jahre dürfen kostenfrei mitessen, Erwachsene zahlen 16 Euro (ermäßigt 12 Euro).

Die perfekte Einstimmung fürs Sommerfestival der Kulturen, das jedes Jahr aufs Neue Tausende Stuttgarter:innen auf den Marktplatz lockt.

Brunch global, wechselnde Orte in Stuttgart, Infos und Termine >>>

Yoga und veganer Brunch im Urban Hub

Der vom Stuttgarter Zero-Waste-Restaurant Heaven’s Kitchen veranstaltete Brunch findet nicht im Restaurant selbst, sondern in den eigenen Event-Räumlichkeiten, dem Urban Hub, statt. Dem gemeinsamen Brunch geht eine einstündige Yoga-Praxis voraus, die alle Schwierigkeitsstufen anspricht – von Rookie bis Expert. Geleitet wird sie entweder von Julie Marie Hübner oder von Joschua Taake. Der Brunch-Event für Yogis und solche, die es werden möchten, findet alle zwei Wochen sonntags statt und wird nach der Bewegungseinheit von einem gemeinsamen Austausch und veganem Brunch-Büfett aus der Heaven’s-Kitchen-Küche gekrönt. Es gibt Brötchen, Croissants, Aufstriche, vegane Eierspeisen, Obst und mehr.

Im Preis sind auch die Getränke – Softdrinks, Säfte und Heißgetränke – enthalten. Je nachdem, ob man einen klassischen Yoga Brunch oder einen Yoga Dance Flow Brunch bucht, kostet das Ganze 69 oder 79 Euro pro Person.

Wer vegan frühstücken möchte, aber keine Lust auf Yoga hat, geht einfach im Hauptrestaurant vorbei: Die vegane Frühstückskarte gilt Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 15 Uhr, die Lunch-Karte gilt ab 12 Uhr. Achtung: kein Büfett, sondern à la carte im Restaunrant.

Yoga/Yoga Dance Flow & Brunch, Urban Hub, Lange Str. 41, Stuttgart-Mitte, jeden zweiten So 10-13 Uhr, Infos und Tickets >>>

Türkischer Brunch in der Taverna Yol

In Sachen türkischer Brunch hat die Taverna Yol, die es seit 1992 im Stuttgarter Westen gibt, eine Vorreiterrolle inne. Hier wurde zum ersten Mal im Kessel ein Brunch rund um Couscoussalat, Börek, gebackene Auberginen, gefüllte Weinblätter und Co. angeboten. Und der ist nach wie vor beliebt. Für 22 Euro pro Person kann man so viele Baklava futtern, dass sich das Süßholz von selber raspelt. Im Preis enthalten ist auch bottomless türkischer Schwarztee.

Besonders familienfreundlich: Kids bis vier Jahre essen kostenfrei mit, Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren zahlen einen vergünstigten Büfett-Preis von 14 Euro.

Türkischer Brunch, Taverna Yol, Spittastr. 2, Stuttgart-West, jeden So 9-14 Uhr, Reservierungen telefonisch via Tel. 0711/636 32 56 oder Tel. 0162/716 95 61

Türkischer Brunch im Café Blüte

Neu: Seit diesem Herbst zelebriert man auch im Café Blüte das Wochenende mit einem ausgedehnten türkischen Brunch den Sonntag. Das Büfett ist bestückt mit Basics wie verschiedenen Wurst- und Käsesorten, aber auch mit zahlreichen türkischen Spezialitäten von Salaten über Simit bis hin zu Menemen und Sigara böreği. Zu den Eierspeisen, Süßspeisen und türkischen Backwaren gibt’s frisch gekochten schwarzen Tee aus dem Samowar.

Preislich bewegen wir uns bei 22,90 Euro pro Erwachsenem, Kinder bis sechs Jahre essen kostenfrei mit, Kinder zwischen sieben und 11 Jahren dürfen sich für 11,90 Euro am Büfett bedienen.

Türkischer Brunch, Café Blüte, Schlossstr. 94, Stuttgart-West, jeden So*Feiert. 10-14 Uhr

Winterbrunch im Riverhouse: Brunching und Curling

Hat da jemand Curling gesagt? Richtig, das Riverhouse, das idyllisch direkt am Wasser liegt, hat sich vorgenommen, die etwas angestaubte Sportart wieder aus der Mottenkiste zu holen. Und zwar als kleine Bewegungseinheit zwischen den kalten Frühstücks- und den warmen Mittagsspeisen beim Brunch, der von November bis April angeboten wird. Wer an der angrenzenden Kunststoffbahn nicht curlen möchte, macht beim Verdauungsspaziergang um den Max-Eyth-See mit (oder legt einfach nur die Füße hoch).

Beim Frühstücksbüfett kann man sich von 10 bis 12 Uhr auf Brot, Brötchen, Käse, Wurst, Bircher Müsli, Eierspeisen, Baked Beans, frische Waffeln und Speck sowie Würstchen freuen. Nach der einstündigen Sport- beziehungsweise Umbaupause wird dann das warme Büfett mit Pasta, Ragout, Salaten und mehr von 13 bis 14 Uhr aufgetischt. Das Ganze kostet 35 Euro pro Person, Kinder bis 11 Jahre kosten 15 Euro. Im Preis enthalten sind auch Kaffee und Tee.

They see us rolling... äh, curling.

Brunching and Curling, Riverhouse, Austr. 370, Stuttgart-Münster, jeden So von 10-14 Uhr, Buchung >>>

Klassischer Brunch im Mauritius

In der ehemaligen Buddha Lounge im Stuttgarter Süden hat sich mittlerweile eine Filiale der Mauritius-Kette niedergelassen. Hier wird ganz neu ebenfalls sonn- und feiertags ein klassisches Brunch-Büfett angeboten. Heißt: Backwaren, verschiedene Aufstriche, Käse- und Wurstsorten, Eierspeisen, Müsli, Obst sowie Auszüge aus der Mauri-Beach-Food-Karte.

Von 10 bis 13 Uhr kann man sich für 27,90 Euro soviel aufladen wie man möchte, Getränke sind nicht inklusive. Kids essen aber günstiger: Bis zum Alter von sechs Jahren essen sie frei mit, bis zehn zahlt man nur den halben Büfettpreis.

Mauri-Brunch, Mauritius Süd, Burgstallstr. 99, Stuttgart-Süd, jeden So+Feiert. 10-13 Uhr, Reservierung >>>

Bottomless Brunch im Noa

Orientalischen Brunch in drei Gängen mit verschiedenen Aufstrichen, Hummus, Eierspeisen und Co. und dazu so viel Sekt von der beliebten Esslinger Sektkellerei Kessler, wie man möchte, gibt’s für 45 Euro im Noa Restaurant in Stuttgart-Mitte. Und zwar jeden ersten Samstag im Monat. Um 11 Uhr geht’s los, eine Reservierung ist obligatorisch.

Bottomless Brunch, Noa, Tübinger Str. 10, Stuttgart-Mitte, jeden ersten Sa im Monat ab 11 Uhr, Tickets >>>

Wer kein Fan von Brunch in Büfett-Form ist, sondern einfach gerne spät frühstückt: We got you. Hier haben wir Cafés und Restaurants in Stuttgart gesammelt, in denen man auch nach 11 Uhr noch Pancakes und Co. à la carte ordern kann:

Spätes Frühstück in Stuttgart