In Nordrhein-Westfalen flüchtet ein junger Mann vor der Polizei - mit einem in Ludwigsburg gestohlenen Linienbus. Doch es war wohl nicht der erste Bus, den der Mann gestohlen hatte.

red/dpa 12.07.2025 - 13:56 Uhr

Der 21-Jährige, der sich mit einem in Baden-Württemberg gestohlenen Bus in Nordrhein-Westfalen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert hat, hatte mutmaßlich in der Nacht zuvor bereits einen Bus geklaut. Nach ersten Ermittlungen soll der Mann in der Nacht zum Donnerstag einen Linienbus von einem Betriebshof in Ludwigsburg in Baden-Württemberg gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte. Damit sei er nach Pforzheim gefahren, wo der Bus beschädigt stehen blieb.