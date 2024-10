Archäologie Alte Ägypter opferten Millionen Ibisse

Heilige Ibisse wurden im antiken Ägypten zu Millionen geopfert und in Kultstätten gelagert. Der Vogel verkörperte den Gott der Weisheit und Wissenschaft, Thot. Doch woher bekamen die Priester vor rund 2500 Jahren solche Massen an Ibissen her?